Uber送餐小幫手卡鐵軌！路人只顧拍「眼睜睜看著被撞碎」

國際中心／倪譽瑋報導

美國邁阿密的民眾目擊，一輛外送小機器人卡在鐵軌上、被輕軌列車撞碎。（圖／翻攝自X）

外送平台Uber Eats在美國的營運，部分地區有投入送餐機器人，其體型小、運送穩定，在邁阿密等區很常見。幾天前的邁阿密，有一輛外送機器人卡在鐵軌上，目擊者發現後便拿出手機記錄，其他外送員看到這幕嚇壞趕緊通報，民眾繼續記錄，最後列車來了講出一句「喔，要撞上了！」目睹小機器人被撞得粉碎。所幸機器人沒裝著食物，也未造成人員傷亡。

據外媒《People》報導，科技公司Coco Robotics與美國的Uber Eats合作，旗下的外送機器人在佛羅裡達州被廣泛使用，邁阿密、羅德岱堡（Fort Lauderdale）等大城市均能看到它們的蹤跡，這台外送小幫手具備人工智慧（AI）判斷道路、速度穩定等優勢，但過馬路等複雜情境，仍需由操作員遠端協助。

1月15日Coco外送機器人在邁阿密路上行駛，不明原因故障卡在鐵軌上，目擊者達佩洛（Guillermo Dapelo）原本正在遛狗，看到這幕就拿起手機記錄，一名Uber外送員見狀急忙通報，但為時已晚，輕軌列車開來，達佩洛看到驚呼「喔，它要撞上了！」，最後列車粉碎了機器人。

列車撞上外送機器人的畫面網路瘋傳，如今Coco Robotics證實確有此事「機器人在穿越軌道時出現了技術故障，這是一起不幸且極其罕見的事件」，不過它當時沒有在送餐。公司強調，旗下產品已經在邁阿密運行一年，安全始終是首要任務，目前正全力調查此事，確保此類事件不會再發生。

A delivery robot has been demolished by a train in Florida after it stopped on the trackspic.twitter.com/f7kPE3TadB — Dexerto (@Dexerto) January 16, 2026

