Uber首公開行程洞察！最長一趟500公里、台南客一年猛搭逾2000次居冠

Uber公布年度洞察報告，有台南用戶今年搭乘超過2000趟，是年度最高紀錄。Uber提供



Uber今（12/22）首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路搭到高雄；來自台南用戶一年搭乘超過2000趟，成為年度最高紀錄者；日本則是台灣用戶海外叫車次數最多的國家。

根據Uber統計，標準型優步為最受用戶歡迎的行程選項，減碳優步與純電舒適優步並列第二，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇。優步小黃排名第三，展現平台提供的多元行程選項。

今年新推出「加大六人座優步」（Uber XXL），周末使用量較平日成長約3成，反映出遊與團體移動需求。目前Uber服務區域共16處，其中屏東、宜蘭、南投的行程次數年增率最高，顯示Uber服務逐步推展至都會區外。

廣告 廣告

台人赴海外也愛用Uber叫車，統計顯示日本、南韓、香港是海外叫車地區前三名。此外，外國客來台亦會使用Uber，計有174個國家或地區在台叫車。

隨著2025年進入尾聲，Uber推出年度回顧，將用戶一年來行程距離、主場城市與星級評分等資料進行彙整，另提供乘車優惠，用戶若邀請未使用過Uber App的朋友加入，每推薦一名可獲300元，最多10名，即最高3000元優惠。

更多太報報導

依總統賴清德指示！全國出動破萬警力跨年維安 北市偵爆犬、特勤、防爆車全上陣

好市多降價！熟食區咖啡降價2成、披薩也變便宜

她打瘦瘦針沒瘦還「糖上癮」 醫急籲1類人別打：副作用一堆