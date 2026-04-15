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Uber 斥資百億美元布局無人計程車！鎖定 2028 年進駐 28 座城市
火報記者 陳銳/報導
根據金融時報（Financial Times）報導，Uber 正計劃投入超過100億美元，加速發展無人駕駛計程車業務。
報導指出，Uber計劃購買數千輛自動駕駛車輛，並對相關技術開發商進行股權投資，以避免未來在無人駕駛計程車市場中被邊緣化，被視為公司因應產業競爭與技術變革的重要轉型之一。
目前優步已將自身定位為多家自駕車營運商的平台，並與多家企業建立合作關係，包括百度、以以及兩家美國汽車製造商(Rivian及Lucid Motors)，同時，公司也規劃在2028年前，於至少28座城市推出無人駕駛計程車服務。
根據報導內容與分析師預估，優步未來幾年將投入超過25億美元於股權投資，並在車隊建置方面投入超過75億美元，不過，相關投資將取決於合作夥伴是否達成既定的技術與部署里程碑。
近年來，自動駕駛技術發展歷經多次延遲，但隨著人工智慧技術進步與產業合作深化，市場對無人駕駛計程車的期待再度升溫，業界普遍認為，若能有效降低營運成本並提升安全性，該領域有望成為未來交通產業的重要成長動能。
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