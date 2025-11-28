Uber「電量越低、費用越貴」！？用戶嘆：賺災難財

有用戶發現手機電量會決定你的叫車費用，電量越低費用越貴。（示意圖／東森新聞）





手機快沒電了，用手機叫計程車，會因為「快沒電」車資變得比較貴嗎？話題瘋狂在網路延燒，為您實際測試看看。現代人的生活離不開Uber，但有用戶發現手機電量會決定你的叫車費用，電量越低費用越貴。實際測試相同條件下，電量5％的手機跟電量滿格的比起來，真的貴了70元。大批用戶看到這一幕，紛紛直呼，這是在賺另類的「災難財」嗎？

兩隻都是蘋果手機，一個電量不到10％，另一個則是90％，從台北忠孝西路叫車到大直，明明路線都一樣，價錢卻差很大。電量滿格費用大約262元，電力亮紅燈卻貴了70塊錢，用戶們看了直呼，根本是趁人之危。

叫車平台用戶：「如果又再增加費用的話，會覺得辛苦賺的錢很快就沒了，那就是不合理啊，可能不會再使用這樣子。」

但都市傳說還不止這，如果你是用安卓的手機，費用也會比iOS系統便宜。我們實際測一次，同樣條件下真的便宜了27元，那欸安捏？

叫車平台用戶：「遇過大家同時一起叫，有的人的手機叫比較便宜，就會用這個人的叫。」

但也有平台司機向我們分享，乘車費用和電量、手機版本應該沒有太大關係，而是和「這個因素」有關。

叫車平台司機：「同地點後叫的比較貴，先叫的比較便宜，因為後面你叫的變熱點啊，它就變成熱點，就會比較貴。」

3C達人歐哥：「因為本身如果低電量的話，手機本來就會通知啊，所以應該是有連動的關係APP。除非用戶的定位有偏得太明顯，或是本身手機定位不準，所以他每次打的定位可能跟他實際上定位有落差，有可能會造成費用不一樣。」

針對這個「都市傳說」，當事叫車平台表示，費用取決於行車時間和距離，以及乘車需求有關。但用戶們想省荷包，按下確認前，還是要記得和同行友人多方比較。

