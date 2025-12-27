Uber 2025年度回顧出爐：台灣人最愛在日本叫車，最長單趟破500公里

2025年邁向尾聲，Uber 22日宣布寄送個人化的「2025年度回顧」至用戶註冊之電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據，同時推薦好友使用Uber App還有機會領最高共3,000元叫車優惠。Uber也首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過1億顆星級評分，展現高度使用黏著度；其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2,000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。

永續行程選項成趨勢、非都會區成長快速

根據 Uber 台灣 2025 年度數據顯示，標準型優步為最受用戶歡迎的行程選項；減碳優步與純電舒適優步位居第二，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇；優步小黃排名第三，展現平台提供的多元行程選項。

此外，今年新推出的「加大六人座優步」（Uber XXL）亦顯示出明顯的多人出遊與團體移動需求，其週末使用量較平日成長約三成2，反映用戶在旅遊與聚會情境下，對多人行程選項的實際需求持續升溫。在 Uber 全台與合作車隊合作提供服務的 16 個區域中，除了 2024 年 10 月新增的嘉義、苗栗外，行程次數年增率3最高的三個區域依序為屏東、宜蘭、南投，顯示Uber App亦日漸深入台北、高雄等都會區外的各地民眾日常。

減碳車型受歡迎、日本叫車奪冠

在車型選擇上，「標準型菁英優步」依然是最多人的首選。但值得注意的是，「減碳優步」與「純電舒適優步」躍升至熱門榜第二名，顯示台灣人 (或企業差旅)越來越在意永續移動，第三名則是「優步小黃」。

此外，Uber App也是許多台灣用戶海外旅遊時的好夥伴，其中日本、南韓、香港成為前三大台灣用戶在海外叫車的地區，台灣遊客們只要一個 App 就能輕鬆走遍國外。此外，2025年共有來自174個不同國家與地區的海外用戶在台灣使用 Uber App 叫車，顯示平台具備高度國際使用度。

而在台灣本地旅遊方面，除了都會區之外，屏東、宜蘭、南投成為2025年行程次數年增率最高的三個區域；今年新推出的「Uber XXL」 (加大六人座)在週末的使用量也比平日高出三成，反映了團體出遊的強勁需求。

查看你的年度回顧，推薦好友賺3000元

Uber表示，即日起已將個人的「2025年度回顧」寄送到用戶註冊信箱，內容包含個人行程距離、主場城市與星級評分等。

同時，官方也祭出拉新優惠 ：只要邀請沒用過Uber的新朋友，每成功推薦一位可獲300元優惠，每位用戶最多可推薦10位，總計最高有3000元的乘車金等你拿。