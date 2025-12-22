Uber 2025 年度回顧揭曉 台南1用戶一年狂搭2000趟

▲ 圖 / Uber提供

隨 2025 年邁向尾聲，Uber 今（22）日宣布寄送個人化的「2025 年度回顧」至用戶註冊之電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據，同時推薦好友使用 Uber App 還有機會領最高共 3,000 元叫車優惠。Uber 也首度公開 2025 年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過 1 億顆星級評分，展現高度使用黏著度；其中，年度最長單趟行程突破 500 公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過 2,000 趟行程，而日本則成為台灣用戶 2025 年海外叫車次數最高的國家。

還記得第一次透過 Uber App 叫車是什麼時候嗎？Uber「2025 年度回顧」彙整用戶 2025 年的搭乘紀錄，呈現個人化行程距離、主場城市與星級評分等搭乘紀錄，讓用戶快速回顧一整年的移動足跡。若邀請未使用過 Uber App 的新朋友，還有機會獲得最高共 3,000 元的乘車優惠（每成功推薦一位可獲 300 元優惠，每位用戶最多推薦 10 位）。

根據 Uber 台灣 2025 年度數據顯示，標準型優步為最受用戶歡迎的行程選項；減碳優步與純電舒適優步位居第二，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇；優步小黃排名第三，展現平台提供的多元行程選項。

此外，今年新推出的「加大六人座優步」（Uber XXL）亦顯示出明顯的多人出遊與團體移動需求，其週末使用量較平日成長約三成，反映用戶在旅遊與聚會情境下，對多人行程選項的實際需求持續升溫。

在 Uber 全台與合作車隊合作提供服務的 16 個區域中，除了 2024 年 10 月新增的嘉義、苗栗外，行程次數年增率最高的三個區域依序為屏東、宜蘭、南投，顯示 Uber App 亦日漸深入台北、高雄等都會區外的各地民眾日常。

Uber App 也是許多台灣用戶海外旅遊時的好夥伴，其中日本、南韓、香港成為前三大台灣用戶在海外叫車的地區，台灣遊客們只要一個 App 就能輕鬆走遍國外。此外，2025 年共有來自 174 個不同國家與地區的海外用戶在台灣使用 Uber App 叫車，顯示平台具備高度國際使用度。

