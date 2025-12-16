Uber App「優快送」限時三趟免運費 大台北地區有機會遇見耶誕老人送件

台北市 / 林彥廷 綜合報導

耶誕節即將來臨，Uber 攜手優食台灣，今（16）日宣布推出「優快送」即時包裹運送服務耶誕限時優惠。自 12 月 16 日至 12 月 25 日，於 Uber App 輸入優惠序號【優快送好禮】，全台 16 個「優快送」營運城市的用戶皆可享有三趟「免運費」優惠。活動期間於大台北地區使用「優快送」，更有機會由裝扮為「耶誕老人」的外送合作夥伴送件，為耶誕節增添驚喜！

根據 Uber App 數據顯示，2024 年耶誕週（12 月 23 日－12 月 29 日）「優快送」使用量較平日成長高達 43%，反映節慶期間消費者對臨時送禮、交換禮物與派對支援的強烈需求。

Uber 表示，為回應節慶送禮熱潮，Uber App「優快送」推出前所未有的限時免運優惠，只要輸入指定優惠序號，即可在活動期間內享有三趟優快送「免運費」優惠，優惠序號數量有限，兌完為止。無論是準備交換禮物、為派對緊急支援物資，或是為家人、朋友送上耶誕驚喜，都能透過「優快送」支援各種情境的包裹貨件即時運送。

Uber 提到，「優快送」範圍涵蓋北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、高屏及宜蘭等地區，是由優食台灣透過 Uber App 推出由其媒合的外送合作夥伴提供的即時包裹運送服務，滿足用戶的日常及商務遞送需求。用戶只需透過熟悉的 Uber App 即可完成所有操作，介面好上手，只需打開 Uber App 點選「優快送」、輸入寄件與收件地址，一鍵完成寄件需求。

Uber 說，為追蹤每一份心意安心送達，「優快送」提供 App 即時追蹤、PIN 碼驗證、行程分享等多項安全功能，讓運送過程透明又安心。用戶可透過 Uber App 分享優快送行程給至多 5 名聯絡人，讓對方可以輕鬆追蹤送件進度並準備收受包裹。

包裹運送服務每趟行程最大範圍為 12 公里，每次合計重量不得超過 20 公斤，物品體積含包裝須為 40 × 40 × 40 公分（長 × 寬 × 高）內，且總價值不得超過新台幣 5,000 元，涵蓋日常生活用品、文件資料、餐點食材等多元運送需求。

圖／Uber提供

