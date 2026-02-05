去年6月宣布收購台灣在地計程車車隊皇冠大車隊之後，Uber今日 (2/5)宣布此收購案已經順利通過公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查，並且於近日正式完成交割。這不僅象徵Uber與台灣在地計程車產業的關係從「合作」昇華為「合體」，更展現Uber深耕台灣市場的長期承諾。

Uber完成併購皇冠大車隊，承諾引進全球資源深耕台灣在地服務

從合作夥伴變一家人

事實上，皇冠大車隊與Uber的淵源頗深。早在2020年，皇冠大車隊就已加入Uber平台合作，透過Uber App提供旗下職業駕駛與小黃駕駛的派遣服務。

廣告 廣告

Uber台灣總經理Cesar Molina (莫德安)表示，雙方已合作多年，此次併購將進一步展現Uber App如何將「科技平台」與「傳統車隊資源」進行深度整合。在完成合併後，Uber期望能以更順暢、高效率的方式，維持乘客信賴的高品質服務。

引進全球資源，瞄準「社會關懷」與「偏鄉拓展」

除了強化原本的叫車服務，Uber這次併購更帶有濃厚的「在地化」戰略意味。

Cesar Molina強調，未來將更有效地引進Uber的全球資源與技術，並且積極參與政府推動的社會關懷專案。具體來說，Uber 將鎖定以下幾個方向：

• 特殊族群服務：推動長者接送、孕婦友善出行等服務。

• 服務版圖擴張：透過先進技術支援，將Uber的創新科技拓展至更多有需求的地區 (不僅限於都會區)，增加台灣民眾的多元出行選擇。

分析觀點

這樁併購案的完成，對於台灣叫車市場來說是一個重要的里程碑。

過去Uber在台灣經歷法規衝擊與營運模式調整，從早期的衝撞體制到後來與計程車車隊合作推出「Uber Taxi」 (優步小黃)，這一步步都顯示Uber為了「合規」與「擴大運能」所做努力。

買下皇冠大車隊，代表Uber不再只是一個單純媒合乘客與司機的「資訊平台」，而是實質擁有車隊的管理權與經營權。這對Uber來說有兩個好處：

• 運能掌握度更高：可以更直接地調度與管理車輛，解決尖峰時刻叫不到車的痛點。

• 在地連結更深：透過參與長照、孕婦接送等政府專案，Uber正在積極擺脫「外商只是來賺錢」的形象，轉而強調其對台灣社會的貢獻與責任。

對於消費者而言，車隊是誰擁有的或許不重要，重要的是App好不好用、車子快不快來。隨著雙方系統與資源的正式整併，預期未來在派車效率與服務品質上，應該能看到更進一步的提升。

更多Mashdigi.com報導：

行業首款「效能Ultra」！iQOO 15 Ultra發表：內建實體風扇還防水、搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5

動手玩／全景相機飛上天？ Insta360孵化品牌Antigravity首款8K無人機A1帶來的「無感」運鏡革命

Intel執行長陳立武證實將持續打造「資料中心級GPU」，挖角Qualcomm大將操刀