Uber Eats公布近半年「好市多熱銷TOP10」！ 下單王花4萬買黃金手鍊

生活中心／賴俊佑報導

Uber eats 公布好市多熱銷TOP10，「柯克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍。(圖／記者賴俊佑攝影）

好市多上線 Uber Eats App 滿6個月，上架近2,000款熱門商品，Uber Eats今(17)日公布這半年好市多熱銷TOP10，「柯克蘭美式大烤雞」穩坐冠軍，另外酪梨佐雞肉沙拉、冷藏動福蛋、無籽葡萄皆擠進前10名，健康飲食成主流。

Uber Eats 公布好市多近半年熱銷排行榜

1.科克蘭 美式大烤雞 1450克

2. 科克蘭 冷藏全脂鮮乳 1.89公升 X 2瓶

3. 科克蘭 冷凍帶尾特大養殖生蝦仁 2磅/908公克

4. 科克蘭 豪華凱薩沙拉

5. 產銷履歷 香蕉 1.4公斤

6. 科克蘭 烤雞大腿 8入

7. 科克蘭 三層抽取衛生紙 120張 X 24入

8. 科克蘭 酪梨佐雞肉沙拉 (新進榜)

9. 石安牧場 冷藏動福蛋 L規格 30顆入 (新進榜)

10. 美國無籽綠葡萄 1.3公斤(新進榜)

好市多冷藏全脂鮮乳。(圖／記者賴俊佑攝影）

好市多,冷凍帶尾特大養殖生蝦仁(圖／記者賴俊佑攝影）

冷藏動福蛋、無籽葡萄皆擠進前10名！健康飲食成主流

Uber Eats表示，根據近6個月消費數據，科克蘭美式大烤雞穩坐冠軍，科克蘭酪梨佐雞肉沙拉、石安牧場動福蛋新進榜，TOP 10 幾乎被健康食材包圍，此外，根據數據，上午10-11點和下午4-6點是兩個下單高峰，上午辦公室的常態備品補貨和會議餐食需求，以及下班前點單為晚餐備料，到家就能馬上料理，成為 Uber Eats 用戶下單好市多的兩大黃金時段。

另外，11月好市多黑色購物節助攻，帶動Uber Eats訂單成長，小家電、黑五限定商品都成為黑五期間熱門下單商品。

Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣(圖／記者賴俊佑攝影)

新北會員花超過4萬下單黃金珍珠項鍊和飯店住宿券

好市多上線 Uber Eats App這半年來，「最強超級會員」來自新竹地區，同時擁有 Uber One 和好市多會員的雙會員，半年總共累積消費達25萬元；而在「雙會員」中，下單最高單價的訂單則是來自新北的雙會員，該用戶同時擁有 Uber One 且於Uber Eats App 上綁定好市多會員，買黃金珍珠項鍊和飯店住宿券，總金額超過4萬元。

Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣表示：「從辦公室的臨時補貨，到家庭聚餐的節慶採買、備餐，我們觀察到用戶對『即時性』與『彈性購物』的需求持續攀升，這樣的消費模式已逐漸成為台灣人新的日常。同時，健康飲食也成為熱銷主流，這代表 Uber Eats App 不只是提供便利，更參與了消費者對美好生活的實踐。隨著 Uber One 與好市多的雙會員用戶的比例提升，我們也看到這群消費者展現出更高的黏著度與消費力，成為平台成長的重要動能」。

