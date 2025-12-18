Uber Eats再爆爭議！服務費疑飆漲「會員也逃不過」 網友怒批：客服根本找不到人

Uber Eats服務費再爆爭議。示意圖／攝影董孟航

國內外送平台Uber Eats近日再傳爭議。有民眾在社群平台抱怨，Uber Eats的服務費越來越高，即便購買官方會員，也仍需支付額外費用，引發對合法性的質疑。

近期，多名網友在Threads上發文，指出Uber Eats服務費似乎有逐漸上漲的趨勢。有人表示，即使已訂閱官方推出的「Uber One」會員，仍然被收取服務費，甚至出現「服務費比外送費還貴」的情況。

也有網友反映，即使訂單已達官方規定的「滿額免運費」標準，仍被收取服務費，氣得直接取消會員訂閱。

有網友反映UberEats服務費越來越貴。圖／翻攝自Threads

相關貼文曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛留言「客服根本找不到」、「每個月的優惠碼都爛死」、「有時候服務費收得很匪夷所思」、「變相收服務費」、「連跑外送的我看到也傻眼」。

店家扛不住Uber平台服務費宣布漲價

早在10月，就有消費者發現知名滷肉飯品牌「鬍鬚張」在Uber Eats上調漲價格，一碗原本59元的雞魯飯變成68元，雞肉飯、滷肉飯也從39元漲至45元。

鬍鬚張當時回應，價格調整是因「優步平台服務費率增加」，店內售價維持不變。近期再傳外送服務費上漲，讓消費者不免質疑。

不只外送！Uber One叫車比較貴網友實測氣炸

Uber平台日前就曾傳出多起爭議，有用戶實測發現，使用Uber One會員與一般會員分別叫車後，經折扣計算，Uber One會員反而花更多錢，對此質疑其合法性。

有網友指出，這種現象在中國被稱為「大數據殺熟」，指平台利用大數據分析用戶消費習慣與使用頻率進行個別定價，導致新用戶享有優惠價格，而老客戶則被收取較高費用。



