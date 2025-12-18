Uber Eats合作好市多半年，改變哪些消費行為？2大下單高峰、10大夯品曝光

Uber Eats與台灣好市多（Costco）於6月起展開合作，服務範圍遍及全台14家門市。Uber Eats台灣即時零售總經理張祐欣17日指出，透過雙方合作半年數據顯示，上午10點至11點與下午4點至6點成為2大下單高峰，反映辦公室補貨與晚餐備料兩類需求強勁。

這也表示在Uber Eats與好市多合作上線半年以來，消費行為已明顯改變。過去多集中於周末採購的「計畫型消費」，逐漸被「即時需求消費行為」取代。

廣告 廣告

在熱銷榜單上，「健康飲食」成為新主流。科克蘭美式大烤雞穩居冠軍外，酪梨雞肉沙拉、動福蛋等輕食類商品躍居前十。這反映出台灣消費者在便利與健康之間取得新平衡，也讓 Uber Eats 平台角色從「外送平台」升級為「日常生活助手」。

Uber Eats與好市多合作上線半年以來，最新熱銷前10名。（Uber Eats提供）

數據也顯示，「Uber One × Costco」雙會員族群的消費力驚人。以新竹地區為例，單一用戶半年下單41次、累積消費達25萬元；平均每筆訂單可節省約300元，兼具便利與價格優勢。這群雙會員展現出平台高度黏著度與高頻使用行為，已成為Uber Eats即時零售成長的主力推手。

另外，適逢歲末節慶，Uber Eats以「好事外送計畫」延伸合作話題，邀請啦啦隊女神李多慧擔任「好事應援團長」，主打「以好市多好物傳遞感謝」。同時，節慶商品如LED聖誕花圈、派對食材、匹克球組等登上熱銷榜，也突顯即時零售正滲透台灣家庭聚會與節慶採買場景。

長期以來，好市多以會員制為核心商業模式，透過年費維持高忠誠度與購物黏著。此次合作首度開放非會員也能透過Uber Eats平台購買部分好市多商品，形同鬆動其封閉式制度。

對好市多而言，這是一次兼顧「會員維繫」與「外部拓展」的實驗，透過外送平台觸及年輕族群與非會員市場，擴大商品曝光與潛在轉化；而對Uber Eats而言，這意味著外送服務從「餐飲」延伸至「即時零售」，強化平台在生活服務領域的滲透力。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

