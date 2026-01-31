Uber Eats應該都點得到？她下單「2把主廚刀」寄給姊 辯送錯地址被打臉

社會中心／台北報導

台北市一名女子因與胞姊長期不睦，竟異想天開於2024年底利用外送平台「Uber Eats」訂購兩把主廚刀，直接寄送至姊姊住處。胞姊收到包裹驚見利刃嚇壞報警，女子一度辯稱「填錯地址」，最終在法庭認罪。台北地院審理後，依恐嚇危害安全罪判處她拘役20日，得易科罰金2萬元。

據判決書指出，該女子與受害人為親姊妹，屬《家庭暴力防治法》規範之家庭成員，雙方因故產生嫌隙。2024年12月間，女子因對胞姊心生不滿，竟透過手機APP登入Uber Eats平台，下單購買兩把全新未拆封的主廚刀，並指定外送員將這份「特殊餐點」送往胞姊位於台北市的租屋處。胞姊收到外送包裹，打開後赫見兩把鋒利菜刀，頓時感到生命受威脅，隨即向轄區警員報案提告。

案件偵查初期，女子矢口否認有恐嚇意圖，辯稱當時網購只是「不慎選錯送貨地址」，才誤寄給姊姊。然而隨著相關事證確鑿，女子最終在2026年初的法院審理程序中坦承犯行。法官審酌雙方雖為至親，女子卻不思理性溝通解決紛爭，反利用外送平台寄送具有殺傷力的刀械，手段極端且顯示其情緒管理能力與法治觀念薄弱。

台北地院審結，考量女子雖最終認罪，但犯後迄今未能取得胞姊原諒或達成和解，依《刑法》恐嚇危害安全罪，判處拘役20日，如易科罰金以新台幣1000元折算一日，總計罰金2萬元；扣案之兩把主廚刀與外送紙袋均宣告沒收。全案仍可上訴。

不良行為，請勿模仿！

