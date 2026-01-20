Uber Eats攜手特力屋 布局居家生活即時外送

（中央社記者江明晏台北20日電）Uber Eats今天宣布，與居家產業品牌特力屋合作，即日起全台63家特力屋門市、超過3800款五金工具、居家修繕、收納家飾等商品，皆可透過Uber Eats App點購；這是特力屋繼與全家便利商店合作後，再度結盟拓展新線上通路。

根據Uber Eats平台數據顯示，2025年Uber Eats App上，零售非生鮮類外送訂單量成長達3成以上，可見消費者多元需求日益增溫。

Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣表示，在春節前宣布與特力屋合作，Uber Eats上的即時零售選項更完整，也讓特力屋門市運用Uber Eats App的平板與智慧系統串接，期待與特力屋共同打造更多元、便利的外送體驗。

特力屋全台共63間門市即日起同步上線Uber Eats App，範圍遍及台灣本島，不含內湖與新竹店及離島金門、澎湖地區，上線商品超過3800項，並推出逾千項優惠商品，品類橫跨20大類別。

特力屋近期積極轉型，包括整合電商與門市，打造線上線下一體的居家裝修平台；特力屋先前宣布跨界與全家便利商店合作，把免治馬桶、電子鎖、淨水器等商品與安裝服務，搬進全家FamiPort與行動購平台，讓4400多家超商成為接單入口。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄先前表示，「特力屋30歲以下客群確實在流失，要打入他們的生活場景。」這是用流量換服務、用通路換轉換率的布局。（編輯：張良知）1150120