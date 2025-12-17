Uber Eats李多慧應援 好市多外送健康最熱門
外送市場競爭激烈，2大業者頻出新招搶業績。Uber Eats今(17)日找來李多慧擔任「好事應援團長」，同時公布好市多熱銷外送榜單，除了「大烤雞」穩坐冠軍外，其餘幾乎都是「健康食材」，最強會員半年共消費25萬元。foodpanda則加入新北歡樂耶誕城與台中審計新村，不僅設置「粉色耶誕」聖誕樹，還送pandapro會員LINE GO優惠券。
Uber Eats與好市多合作提供外送服務已滿6個月，隨著聖誕節與跨年將至，透過外送購買派對食物的消費潮開始湧現，Uber Eats因此請來「啦啦隊女神」李多慧出任「好事應援團長」並啟動「好事外送計畫」，在社群邀請粉絲分享想要感謝的人，並將從中抽出1位幸運兒，由外送員把「好事應援箱」送到感謝對象手上。
同時，Uber Eats公布好市多外送熱銷排行榜，最受歡迎商品仍是「科克蘭美式大烤雞」，其他名次幾乎被「健康食材」占領，像是科克蘭冷藏鮮乳、豪華凱薩沙拉、產箱履歷香蕉、酪梨佐雞肉沙拉、石安牧場冷藏動福蛋……等。上午10點至11點、下午4點至6點為下單高峰，推測與辦公室常態備品補貨、為晚餐備料有關。
不少消費者同時擁有好市多會員與Uber One會員資格，「雙會員」用戶平均每筆訂單可以省下約300元。下單次數最多的會員來自新竹，半年累計41次，花費超過25萬元；最大單則在新北市，用戶一次買了手鍊、旅遊類商品，總金額逾4萬元。近期還有多款節慶商品進入熱銷榜，包括24吋LED聖誕花圈、匹克球組、水波爐等。
Foodpanda跟上節慶熱潮，以「粉色耶誕」為主題在新北歡樂耶誕城、台中審計新村打造專屬聖誕樹，12月20日、21日、24日、25日於審計新村舉辦專屬活動，使用折價券現場訂閱或續約pandapro，可以獲得1,500元的限定禮包。12月底前pandapro會員還能上線領LINE GO優惠券，乘車最優打8折或折價30元。
