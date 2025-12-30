Uber Eats調查外送專法意見 8成商家認討論不足

Uber Eats發布平台針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者三方意見調查結果。（圖／Uber Eats）

《外送專法》草案日前完成初審，Uber Eats今發布平台針對外送夥伴、商家與消費者三方意見調查結果，逾8成商家認為專法討論不足，7成消費者對專法實施不樂觀。平台盼各方意見能被更廣泛納入立法討論過程，讓制度設計除提供適切保障，更貼近市場運作與產業需求。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats長期倡議外送合作夥伴應獲更完善保障，樂見台灣推動專法討論，多方供需平衡是外送產業的核心，相關立法需更充分考量外送夥伴、商家、消費者及平台與產業實際運作情況，才能促進產業永續發展。

廣告 廣告

Uber Eats近日針對平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴進行意見調查，其中「討論不充足」、「未能充分反映各方意見」成各方主要擔憂，僅11.6％消費者認為目前專法討論有充分反映消費者聲音，49.2％持否定態度。

在表示知悉此專法的合作夥伴當中，超過8成（80.1％）商家合作夥伴、近半數（47.4％）外送合作夥伴均指出，目前社會、政府與媒體上對於《外送專法》的討論並未反映其意見。

Uber Eats指出，針對專法上路後外送產業可能面臨的營運調整，調查顯示超過7成（71.5％）的商家合作夥伴表達擔憂，一旦因《外送專法》導致價格上漲、消費者流失，訂單量將下滑，進而直接衝擊店家生計。

同時，接近九成（87.8％）的商家一致認同「費用增加」是未來最擔心的變數，在消費者端，平台難以吸收的新增成本也可能反映在費用上。近5成（47.7％）的消費者擔心，專法實施後新的外送產業規則，將影響既有的生活節奏。

Uber Eats表示，整體結果顯示，專法可能改變既有的市場運作模式與供需平衡，引發使用者對市場萎縮與影響日常生活的高度憂慮，也凸顯目前立法過程仍缺乏更全面、更深入的討論。

Uber Eats提到，在台灣現行的「疊單」機制是結合科技創新與市場經驗累積的解方，能夠增加外送合作夥伴的送單效率、降低消費者付出的成本，進而幫商家合作夥伴創造更多訂單。針對目前《外送專法》草案條文中的「訂單」定義將影響目前「疊單」的運作，近六成（59.6％）的消費者指出，若《外送專法》通過後平台不再有誘因使用「疊單」外送的情況下，將因潛在的費用增加或等待時間變長而減少使用或不再使用外送平台。

Uber Eats強調，一直樂見外送產業有更明確的規範，於2023年Uber Eats就與台灣外送產業權益促進聯盟共同討論《外送專法》的框架，支持合理、明確的法規，讓整體產業在良性競爭的環境中健康發展。

同時為了讓消費者、商家與外送合作夥伴都能清楚了解並參與《外送專法》討論，Uber Eats 亦將專法草案及其影響整理成一份重點懶人包，發布於Uber Eats官網，協助各界可以快速掌握外送專法討論中如「訂單」定義、外送合作夥伴基本報酬、停權與保險機制等相關資訊，期望能在更為充分的討論與意見基礎上，共同推動外送產業的正向發展。

更多中時新聞網報導

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住

林業雇主聘移工 勞保不能忘

2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血