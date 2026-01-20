Uber Eats點的到「特力屋」 63間門市同步上線

台北市 / 林彥廷 綜合報導

Uber Eats 今（20）日宣布，台灣居家產業領導品牌「特力屋」即日起上線 Uber Eats App，全台 63 家特力屋門市、超過 3,800 款五金工具、居家修繕、收納家飾等商品皆可透過 Uber Eats App 點購，同時亦針對破千項商品推出優惠，最低 43 折起，讓消費者能買得便利又划算。

根據 Uber Eats 平台數據顯示，2025 年 Uber Eats App 上零售「非生鮮」類外送訂單量成長達 3 成以上，可見消費者多元需求日益增溫。Uber Eats 宣布攜手深耕台灣 30 年的居家產業領導品牌「特力屋」，讓平台的非生鮮類零售的商家更加完善，提供消費者更多元的居家生活即時外送體驗。

Uber Eats 台灣即時零售總經理張祐欣表示：「很榮幸能在新春佳節前宣布與特力屋合作的好消息，讓 Uber Eats 上的即時零售選項更完整，為消費者提供更多居家修繕與生活用品的選擇，也讓特力屋門市運用 Uber Eats App 的平板與智慧系統串接，享有更直覺、易操作的流程。我們期待與特力屋共同打造更多元、便利的外送體驗。」

特力屋全台共 63 間門市即日起同步上線 Uber Eats App，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）及離島金門、澎湖地區，上線商品超過 3,800 項，同時推出破千項優惠商品，品類橫跨 20 大類別，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等，讓消費者在日常美食、生鮮外送外，不論是裝潢修繕的工具或是臨時的生活用品採買需求，都能隨時隨地透過 Uber Eats App 點購、即時補貨。

面對年節採買與居家整理需求攀升，消費者可透過 Uber Eats App 即時補齊特力屋熱銷的燈具、收納箱、工具、垃圾桶等居家用品，解決臨時急用的需求，以嶄新的生活環境迎接馬年到來。

