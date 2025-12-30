Uber Eats：疊單若取消 恐衝擊6成消費者使用意願

（中央社記者江明晏台北30日電）Uber Eats今天發布外送專法意見調查結果，近9成商家認同「費用增加」是未來最擔心變數；近6成消費者指出，平台若取消「疊單」，會因潛在費用增加或等待時間變長而減少使用，或不再使用外送平台。

「外送專法」草案日前完成草案初審，Uber Eats今天發布平台針對外送員、商家與消費者三方意見調查結果，盼外送產業各方意見能被更廣泛地納入立法討論過程中，讓制度設計除了提供適切的保障，更能貼近市場運作與產業需求。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats倡議外送員應獲得更完善保障，樂見台灣推動專法討論。Uber Eats認為，多方供需平衡是外送產業的核心，相關立法需更加充分地考量外送員、合作商家、消費者、平台與產業實際運作情況，才能促進產業永續發展。

Uber Eats近日針對平台消費者、合作商家與外送員進行意見調查。其中，「討論不充足」、「未能充分反映各方意見」成為各方的最主要擔憂之一。僅11.6%的消費者認為目前專法討論有充分反映消費者聲音，49.2%持否定態度；表示知悉此專法者，超過8成（80.1%）合作商家、近半數（47.4%）外送員均指出，目前社會、政府與媒體對於「外送專法」的討論並未反映其意見。

針對專法上路後外送產業可能面臨的營運調整，根據調查，超過7成合作商家表達擔憂，一旦因「外送專法」導致價格上漲、消費者流失，訂單量將下滑，進而直接衝擊店家生計；接近9成（87.8%）的商家一致認同，「費用增加」是未來最擔心的變數。

在消費者端，平台難以吸收的新增成本也可能反映在費用上。近5成（47.7%）的消費者擔心，專法實施後新的外送產業規則，將影響既有的生活節奏。

Uber Eats表示，台灣現行的「疊單」機制是結合科技創新與市場經驗累積的解方，能夠增加外送合作夥伴的送單效率、降低消費者付出的成本，進而幫商家創造更多訂單。

針對「外送專法」草案條文中的「訂單」定義，將影響目前「疊單」的運作，近6成的消費者指出，若「外送專法」通過後平台不再有誘因使用「疊單」外送的情況下，將因潛在的費用增加或等待時間變長而減少使用，或不再使用外送平台。（編輯：張良知）1141230