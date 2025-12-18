Uber Eats：3成商家業績雙位數成長 品項突破1億種

（中央社記者江明晏台北18日電）Uber Eats今天表示，持續協助商家數位轉型，今年展現強勁成長力道，高達30%平台合作商家年度業績成長突破雙位數，有超過7成是中小型商家，而今年平台上點得到的品項已在一年間大幅增加65%，突破1億種項目。

在連續第5年舉辦的「Uber Eats商家合作夥伴獎」中，Uber Eats公布2025年度數據亮點，「健康飲食」搜尋量年增66%、「早餐」相關關鍵字成長34%，展現台灣消費者生活型態正快速轉向健康化與即時早餐外送需求。

Uber Eats也同步表揚共78家商家，涵蓋食安、營運、成長等10獎項類別，感謝在外送產業中持續創新、穩定服務的合作品牌。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats在台灣的每一步成長，都來自商家的支持，從街頭小吃到連鎖品牌，在今年業績雙位數成長的商家中，有超過7成是中小型商家，也就是說，巷口的麵店、公園旁邊的雞肉飯，這些熟悉的好味道，正透過平台被更多人看見、送到更多人手中。而今年平台上點得到的品項已在一年間大幅增加65%，突破1億種項目，滿足消費者從餐飲到生鮮、日用的多元需求。

Uber Eats表示，透過數位科技持續協助商家，提供從品牌曝光到轉單轉換，新AI工具「消費者餐點照上傳」，讓消費者在評價時可附上實拍餐點照，由AI自動篩選後，可自動補齊菜單缺圖，能幫助在地商家提升菜單吸引力與點單率。（編輯：翟思嘉）1141218