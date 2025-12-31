Uber Eats、foodpanda宣布：下午起「這2地」暫停服務

12月31日跨年夜即將來臨，全台各地跨年晚會陸續登場。兩大外送平台foodpanda與Uber Eats今日宣布，配合政府交通管制措施，將在特定時段暫停部分地區的外送服務。

根據foodpanda公告，台北地區將於今晚6點至元旦凌晨3點，在台北市政府公告的台北最High新年城第三階段交通管制範圍內，暫停美食外送、生鮮雜貨配送及該時段的預訂服務。高雄地區管制時間更早，自下午2點起至元旦凌晨3點，在高雄市政府公告的2026高雄跨年晚會管制範圍內暫停外送服務。

Uber Eats同樣配合各縣市交通管制區域調整服務時間。該平台將提前於管制前半小時開始暫停服務，直至交管結束為止。以高雄第一階段交通管制為例，部分路段最早在下午2點30分就會暫停外送服務。

兩大平台均表示，外帶自取服務不受影響，消費者仍可透過平台下單後自行前往店家取餐。業者建議民眾提前下訂，避免跨年夜期間無法使用外送服務的不便。

此次服務調整主要集中在台北市信義區、高雄市夢時代周邊等跨年晚會舉辦地點。交通管制結束後，外送服務即會恢復正常營運。民眾若有外送需求，建議提早規劃或選擇管制區域外的替代方案。

