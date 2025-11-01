Uber 宣布，其與電動車製造商 Lucid 及自動駕駛技術公司 Nuro 合作的自動駕駛計程車 (Robotaxi) 服務，預計將於 2026 年正式在美國灣區 (Bay Area) 推出。此為 Uber 繼 2020 年出售旗下自動駕駛部門 (ATG) 後，轉向透過多元合作夥伴、加速 Level 4 級別自駕服務規模化的重要一步。

Uber擴大Level 4級別自駕佈局，宣布攜手Lucid、Nuro於2026年在美國灣區推自駕計程車服務

Lucid Gravity 搭載 Nuro Driver，Uber 獨家營運

回顧今年 7 月，Uber 便已宣布這項三方合作計畫，當時透露將部署至少 20,000 輛由 Nuro 驅動的 Lucid 電動車，Uber 同時也對 Nuro 與 Lucid 進行了投資。

此次宣布的具體方案，確認了服務將採用 Lucid Gravity SUV 作為車體，並搭載 Nuro Driver Level 4 自動駕駛系統。未來該服務將獨家透過 Uber app 提供叫車服務。

在 2026 年正式上線前，Uber 表示 Lucid 與 Nuro 正在協助建立一支超過 100 輛 Robotaxi 的「工程測試車隊」(Engineering Test Fleet) 以進行安全測試。Uber 指出：「Nuro 將主導開發與驗證涵蓋數十種類別的綜合安全案例」，包含使用模擬、封閉場地測試與有監督的道路測試。

Uber 強調，最終的 自駕計程車服務將由 Uber 完全擁有、營運，這與其部分採用 Waymo 等夥伴服務的模式有所不同。

積極結盟，擴展自駕版圖

自 2020 年出售自有自駕團隊 (ATG) 後，Uber 便積極轉型為平台整合者。僅在 2025 年，Uber 就已陸續宣布在奧斯汀 (Austin) 與亞特蘭大 (Atlanta) 導入 Waymo 服務、在歐洲結盟 Momenta (自駕新創)，並且與福斯 (Volkswagen) 合作推出 ID.Buzz 自駕車。

此次與 Lucid 及 Nuro 的合作，顯然是 Uber 在眾多結盟案中，一次更為深入的「嚴肅投資」。

Uber 產品長 Sachin Kansal 在新聞稿中表示：「灣區長期以來是變革性技術的發源地，透過結合電動車、自動駕駛與叫車服務的專業知識，我們正為灣區及未來的規模化自駕服務奠定基礎。」

