Uber攜手文遠知行於阿布達比啟動無人自駕計程車服務，採用吉利GXR車型、Uber負責車隊營運
Uber與中國自動駕駛技術公司文遠知行 (WeRide) 稍早宣布一項重大里程碑，雙方在阿聯酋首都阿布達比的自動駕駛計程車 (Robotaxi)服務正式進入「全無人」 (fully driverless)營運階段。Uber宣稱，這是其獲得的「全球首張」美國以外的城市級自動駕駛計程車許可。
這意味從即日起在阿布達比特定區域使用Uber App叫車的乘客，將有機會搭乘到完全沒有人類安全駕駛員在車上的自動駕駛車輛。
鎖定亞斯島觀光區，預約UberX有機會搭到
Uber早在2024年便與文遠知行在阿布達比展開合作，初期仍配置有安全駕駛員。而目前這項全無人服務將率先在阿布達比著名的觀光勝地「亞斯島」 (Yas Island)及周邊約12平方英里範圍區域內提供使用。
根據Uber說明，當使用者在該區域透過Uber App預約UberX或Uber Comfort服務車型時，將會看到一個「Autonomous」 (自動駕駛)的選項。不過，勾選此選項並不能保證一定會派發無人車，仍需視當時的車輛調度狀況而定。
使用的車輛為文遠知行旗下使用的GXR車型 (基於吉利旗下遠程汽車Farizon SuperVan打造的5人座車款)，車身搭載了超過20個感測元件與攝影機，具備Level 4等級自動駕駛能力。
Uber罕見介入車隊營運，負責充電與維護
相較Uber與Waymo (亞特蘭大)、百度 (亞洲/中東)或Momenta (歐洲)的合作模式，Uber通常專注於乘客媒合、合作提供車輛，但此次與文遠知行的合作模式略有不同，將與當地的計程車公司Tawasul Transport合作，參與負責文遠知行車隊的日常營運，包含車輛維護、充電等後勤工作，顯示Uber正在嘗試從單純的平台角色之外，累積更多實際管理自駕車隊的經驗。
Uber與文遠知行也透露了接下來更宏大的野心，雙方計畫在未來幾年內，將此自動駕駛服務進一步擴展至全球其他的15座城市。
更多Mashdigi.com報導：
解決速度與相容性兩難，Android平台開始測試熱點同時發送2.4GHz與6GHz雙頻訊號功能
將與暴君尼祿交手？傳Netflix真人版《刺客教條》影集將設定於「古羅馬」時期
其他人也在看
融合Mustang風格、內外全面升級 福特Mondeo全新亮相
在2026年廣州車展中，Ford正式發表了小改款Mondeo，這款專為中國市場打造的四門房車，同時也以Taurus之名在中東市場販售。新車在外觀、內裝及動力上都進行多項升級，最大亮點莫過於更具跑格的Mustang式造型設計，展現出更為年輕化與動感的視覺風格，為這款經典房車注入嶄新活力。Ford正式發表了小改款Mondeo，在外觀、內裝及動力上都進行多項升級。2026年式Mondeo的車頭造型煥然一新，全新設計的頭燈組搭配當代LED光條，使整體造型更為犀利，與Mustang四門版有幾分神似。水箱護罩面積放大，與下氣壩連成一氣，強調寬體感與運動氛圍。車尾部分也進行明顯調整，尾燈採用新世代光條設計，搭配黑化保桿與同色下擾流套件，整體視覺更俐落、現代。 車身尺碼則維持不變，長度為4,935 mm，軸距則為2,945 mm，車側輪圈樣式經過更新，並新增多種新車色選擇，滿足市場對個性化的追求。這套設計語言未來也將同步應用於中東市場的Ford Taurus，僅有品牌標識與內裝螢幕尺寸略有差異。 內裝方面雖然整體佈局與既有車型相近，但此次更新的重點在於科技系統的大幅升級。儀表板依舊搭載12.3吋數位儀Carture 車勢文化 ・ 1 天前
賓士入門都會休旅 GLA 大改款換上全新設計！身形更動感配多元動力
賓士旗下入門車系陸續進行大改款，繼 CLA 之後更受市場青睞的都會休旅 GLA 也將推新一代車型，搭載全新 MMA 平台打造，有望導入 GLC EV 的最新設計，整體的輪廓更加動感，進一步與 GLB 做出市場區隔，內裝則比照 CLA 鋪陳辦理。自由時報汽車頻道 ・ 17 小時前
國道驚魂！ 「前車掉出1個人」後車險輾 警追查車主
高雄市 / 綜合報導 有駕駛昨(28)日行駛國道一號北向353.7公里處，沒想到過程中，前車後座男乘客竟從車內摔了出來，過程中差點被一旁黑車碰撞，幸好黑車駕駛驚險閃開，男乘客才躲過一劫，只是這名男子摔落路面，竟然還扎了一下衣服才離開，驚險過程被拍下，現在國道警方說將要循線找這輛車的車主，釐清事發原因，因為行為恐怕涉犯道交條例，最高可開罰1萬8千元。駕駛開車在國道，開著開著前方轎車這時候突然一名男子從後座跌了下來，一旁黑色轎車即時反應趕快往左邊撇了一下後，成功閃過，而男子在地上翻滾後站起身來，還扎了一下衣服離開，不過再看一次，當時為了閃人，黑色轎車差點失控，好險駕駛最終將車輛校正，這段畫面網路釋出後網友留言直呼驚險。這場景發生在昨日國道1號北向353.7公里處，當時行駛一旁黑色轎車，差點擦撞男子，後方駕駛更是嚇出一身冷汗緊急煞車，只差半個車身距離就會撞上男子，岡山分隊小隊長任國強說：「大隊目前尚未接獲民眾報案，如有違反交通法規依法舉發。」汽車維修廠業者說：「門都有六角鎖，除非壞的很嚴重，否則要像這樣人從車內掉出，少之又少，不可能，除非要拉很大力門才打得開。」專業維修廠人員說，就算車門沒關好頂多只有縫隙，不至於行駛過程中整扇門開啟，人從車內摔出究竟什麼原因造成，有待警方找到當事人才能進一步釐清了！ 原始連結華視影音 ・ 1 天前
【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂
布加迪（Bugatti）旗下最狂的賽道機器Bolide宣告停產，象徵W16時代正式進入倒數。第40輛、也是系列最終一輛Bolide，已經在法國莫爾塞姆工廠交付給真正的車主，而這位買家直接到原廠領車，更加凸顯這款車的稀有與地位。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／國道輾掉落物砸後車！貨車駕駛遭求償13萬 喊冤「沒過失」
國道行車意外頻傳！一名貨車駕駛在國一重慶匝道口輾過不明物體，導致後方轎車遭砸中，修車費高達13萬多元，讓他感到相當冤枉。法扶律師蕭仁杰指出，「碾壓掉落物的柯先生應該沒有任何肇事責任」，應由警方查明掉落物是哪輛車所掉落的，該車駕駛才需負責。然而，事隔兩年，柯先生竟收到保險公司的民事求償傳票，讓他難以接受！這起事件凸顯國道行車安全隱憂，及責任認定的複雜法律問題。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
Lexus 有望整合車系推全新運動轎跑！流線外型搭配高性能油電系統
目前 Lexus 旗下運動轎跑 LC 與 RC 都已經許久未曾大改款，外媒指出，品牌內部將進行產品結構重組，重新開發一款全新轎跑，取代 LC 與 RC 市場定位，目前尚未有具體車名與規格，推測尺碼將與 LC 相仿，搭載高性能油電系統。自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前
Mazda CX-60 25S AWD Exclusive 試駕體驗 日本原裝 SUV 的靜謐與操控進化
如果有人告訴你有台 SUV 是日本原裝進口、內外質感都散發濃濃豪華氣息，你會想到哪個品牌？不少人直覺會說 Lexus，但今天的主角卻是 Mazda，準確地說，是 Mazda CX-點子生活 ・ 1 天前
紅燈減速...突暴衝撞飛2騎士！ 駕駛稱身體不適釀禍
台南市 / 綜合報導 台南一名63歲劉姓女子，昨（28）日早上7點多，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，眼看前方亮起紅燈，車輛減速，看似要停下車輛，沒想到突然高速往前衝撞，停等紅燈的騎士，釀成兩名騎士反應不及被撞飛，好險送醫沒有大礙，不過究竟為何發生這起意外，婦人供稱是身體不適釀禍，肇禍原因警方表示要釐清，但這驚險過程，也嚇壞不少目擊民眾。大批騎士在路口停等紅燈，下一秒突然，一輛轎車突然衝撞，其中兩名騎士，甚至被撞飛，突如其來意外，讓當時，不少目擊騎士嚇出一身冷汗，趕緊通報警消到場救援，這宛如保齡球般的驚險事故意外，就發生在昨（28）日上午。駕駛車輛的63歲劉姓女子，行經安南區長溪路三段與鎮安路口，當時前方亮起紅燈，車輛先是緩緩放慢頓了一下，看似已經減速，但不明原因，突然加速往前大力撞上三台機車，記者VS.附近住戶說：「就是碰，很大聲就跑出來看，就車禍，看到一個一個人躺在那裡，(聲音很大嗎)很大。」第三分局交通分隊小隊長吳仲福說：「疑似身體不適，不明原因撞上前方，停等紅燈3位女性機車騎士，因事故當事人(駕駛)據悉，先至醫院就醫，無法立即至分隊製作事故紀錄，本案屬過失傷害，當事人皆尚未提出告訴。」事故意外，一共波及三人，其中兩名遭撞飛的女騎士，則是受到輕傷，幸好送醫後沒有大礙，現場4人酒測值為0，駕駛車輛婦人供稱是身體不適造成意外，後來也送醫救治，至於確切肇禍原因，有待警方進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
飆速阿公! 電動車騎進車廂 高雄捷運:代步車並無違規
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導高雄有民眾搭乘接運時，發現有民眾把外觀絢麗的電動車騎進捷運車廂，直呼對方是飆速阿公！不過這樣的狀況也讓不少民眾直呼不太妥當、有點危險，高捷介入了解後，發現騎車的是一名長者，而他的交通工具不是一般電動車，而是三輪電動代步車，因此並沒有違規。為了行動不便的長者或身心障礙民眾，高捷有安排專用車廂。（圖／民視新聞）列車進站車門一打開，乘客紛紛上車，搭捷運通勤上班上課，是不少高雄人的日常，不過就有網友目擊，有人直接把電動車騎進車廂。一台電動車直接停在車廂內，外觀是時尚的寶寶藍色，搭配可愛的熊熊造型，只是就有民眾質疑，這車真的能上捷運嗎？民眾：「電動車電動車，應該是那種微型電動二輪車，蠻危險的如果他突然壓到油門暴衝撞到，有很多那種危險因素存在。」民眾：「我看起來就像微型機車啊，因為我覺得不行因為是機車有牌照的，我覺得是不行的。」高雄捷運考量身障者也有通勤需求，因此代步車可以進出。（圖／民視新聞）不過高捷說，這名乘客是位年長者，騎乘的車輛也不是一般二輪的電動車，而是三輪式電動代步車，並沒有違規。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「該旅客為老人家，駕駛電動代步車，於早上約8：50在O12鳳山站出站，可能是外觀過於絢麗引發注目。」有不少行動不便或身心障礙者，會以這種三輪電動代步車，當作代步工具，是可以合法進入車廂的，不過像是這種兩輪電動機車，或是微型電動二輪車，就不能上車。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「於站區或車廂內，不可攜帶或騎乘非本公司公告許可之車輛，或其他類似動力機具，但領有身心障礙手冊或其他經本公司許可者，可使用坐乘式輪椅或代步車，以不超過時速5公里速度於車站內通行。」捷運車廂都有規畫無障礙空間，就是希望行動不便的民眾，依然能方便搭車，這回長輩騎的這一輛，外觀太醒目，也難怪掀起討論。原文出處：飆速阿公！電動車騎進車廂 高雄捷運：代步車並無違規 更多民視新聞報導鴻華先進的品牌之路 牽動鴻海、裕隆電動車合作布局 納智捷易主箭在弦上 利多瑞幸咖啡有機會重返美股？Q3財報揭示2因素恐拖累短期和2026年獲利民眾黨為何不開除徐春鶯？律師曝黃國昌目的竟是！民視影音 ・ 1 天前
Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣
自動駕駛不再只是舊金山的景象了，屋崙、柏克萊等東灣城市也即將迎來無人車上路。加州車輛管理局（DMV）最新的消息顯示，批准...世界日報World Journal ・ 14 小時前
優惠、保固、禮物一次到位 Ford年終優惠全車系開放
自2025年12月1日到12月31日，只要走進全台Ford展示中心試駕任一車款，就能拿到7-11百元禮物卡，還能參加週週抽北歐來回機票。只要在展間拍照、打卡上傳指定貼文，就有機會把Apple HomePod mini帶回家，整個賞車體驗直接變「聖誕禮物快遞站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
轎車「迴轉失控」連環撞！ 3汽車.1機車遭殃
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區，德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，發生車禍，一輛紅色轎車迴轉失控，先撞到白色車輛，迴轉後又一路撞了兩輛車和一輛機車，騎士和乘客來不及閃，被撞倒擦挫傷，還好人無大礙，現場一團亂，根據了解，駕駛自稱當時是車輛失控，完全沒辦法控制才會釀禍，詳細肇事原因，還有待進一步釐清。紅色車輛迴轉，結果接下來是怎麼回事，駕駛開始失控，先撞上停紅燈的白車，迴轉後，又再撞路邊車輛尾巴，零件被撞到噴飛，接下來，竟然又再往前撞上機車和汽車，騎士和乘客當下有回頭看，但已經來不及閃就被撞倒地。另一個角度來看，當時紅色轎車，開出來要迴轉，先擦撞車輛，接著迴轉後開始往右偏，整輛車繞來繞去，一共撞了三輛汽車，一輛機車，而機車騎士乘客遭撞，都有擦挫傷。車禍現場一團亂，紅色轎車車頭嚴重毀損，雨刷還在刷，是駕駛沒有注意，還是操作不慎，目擊民眾說：「紅色的車往這邊來，撞到一台，前面又撞到機車，又再撞到最前面還有一輛汽車，摩托車的(騎士.乘客)有受傷。」車禍意外發生在高雄，楠梓區德民路與勇昌街口，今（29）日早上11點多，39歲的林姓男駕駛，開車由德民路往東方向迴轉往西，結果卻不明原因，失控撞擊在勇昌街，停等紅燈的汽機車，高雄楠梓分局交通組組長許晉瑋說：「現場對駕駛人酒測皆無飲酒情事，詳細肇事原因，仍由交通大隊分析研判。」駕駛一個迴轉，大失控，一連撞了共4輛汽機車，還好遭撞的騎士和乘客，只有輕傷，送醫後沒有大礙，但真的嚇壞在場用路人，警方表示，駕駛自稱當時是車輛突然失控，至於詳細肇責，還有待進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」 現場畫面曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導台南市安南區昨（28）日上午發生一起暴衝車禍，63歲劉姓女子開著一輛白色自小客車，駛經長溪路三段與鎮安路口時，不明原因失控直撞前方停等紅燈的3台機車，只見騎士們宛如保齡球般遭轎車給撞倒，場面怵目驚心。此次事故造成2名女騎士輕傷，送醫後皆無大礙，現場4人酒測值均為零，至於劉姓女駕駛的暴衝原因，仍有待釐清。台南市警消於昨日上午7時35分獲報，劉女駕車沿長溪路三段由北往南行駛時，不明原因撞上前方停等紅燈的42歲簡姓、28歲鄭姓、27歲陳姓女騎士。此次事故造成2名女性騎士受有身體擦挫傷，送醫後無大礙；現場4人酒測值皆為零，詳細肇因仍待警方進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／台南恐怖車禍！63歲婦人暴衝「保齡球式連環撞」 現場畫面曝光 更多民視新聞報導轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷台中知名麵包攤遭撞毀 惡駕駛倒車肇逃棄車失聯宜蘭男精神恍惚自撞路邊車輛 唾液快篩驗出"毒駕"送辦民視影音 ・ 1 天前
國光客運駕駛多受害! 竊賊伺機下手偷錢 警全力追查
社會中心／綜合報導假扮乘客大膽行竊！國光客運1819客運，往返台北車站與桃園機場。由於客運開到終點站時，駕駛都會下車協助旅客搬運行李。就有竊賊，趁著空檔，跑到駕駛座偷竊司機的財物。根據了解，有不少客運駕駛，都碰過類似情形。目前警方調閱監視器，展開調查，將全力揪出這名竊賊。身穿黑上衣、黑長褲的男子，坐在駕駛座旁的地板上。趁著司機停車幫乘客取行李的時候，他不斷來回東張西望。下一秒，竟伸出左手，把放在門邊的錢包拿走。小錢包裡沒有錢，嫌犯還不死心，把目標轉移到座位後方，取出一疊鈔票，迅速收進口袋。整個過程看似相當熟練，司機懷疑，他根本就是個慣竊。事發就在週六下午兩點多，國光客運1819路線公車。當時車輛，從台北車站開往桃園機場，沒想到卻有竊賊，假扮乘客，順手牽羊。辛苦工作一天，司機下班卻發現，錢包裡的4千元，怎麼不翼而飛，氣得報警處理。一名男子，趁駕駛協助旅客搬運行李，大膽行竊。（圖／翻攝畫面）受害駕駛表示，他就是上車的時候，在車上趁我們在機場載客的時候，他偷錢。警方獲報後，轉由航警局偵辦中，客運公司也將加強向駕駛員宣導，注意自己的財務保管！客運駕駛長表示，我們隨身的物品，大部份都不會很貴重啦，我錢包一定隨身攜帶，(貴重的)東西我們站上都有準備內務櫃，有上鎖的內務櫃。一名男子，趁駕駛協助旅客搬運行李，大膽行竊。（圖／翻攝畫面）部分公車駕駛旁，都有附可上鎖的鐵盒。就怕是被慣竊盯上，警方已展開追查，盡快揪出這名囂張的竊賊。原文出處：國光客運駕駛多受害！ 竊賊伺機闖駕駛座下手 警全力追查 更多民視新聞報導懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案我身體撐不下去了！79歲男弒母自首 他疑照護崩潰釀悲劇民視影音 ・ 10 小時前
【新車試駕影片】有史以來最強的Defender！ Land Rover Defender 110 OCTA Edition One
Land Rover Defender OCTA是Defender家族有史以來性能最強，也是最豪華之作！以Defender 110\為基礎，搭載 4.4L雙渦輪增壓V8引擎搭配MHEV輕油電混動，具備635匹馬力和高達76.5kgm的扭力，可於4.0秒完成0-100km/h加速，同時導入包含6D Dynamics動態氣壓懸吊系統在內的創新科技，對底盤進行大幅度升級，確保其動態性能達到Defender車系以前無法企及的強悍程度。車水馬龍網 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 20 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前