Uber與中國自動駕駛技術公司文遠知行 (WeRide) 稍早宣布一項重大里程碑，雙方在阿聯酋首都阿布達比的自動駕駛計程車 (Robotaxi)服務正式進入「全無人」 (fully driverless)營運階段。Uber宣稱，這是其獲得的「全球首張」美國以外的城市級自動駕駛計程車許可。

Uber攜手文遠知行於阿布達比啟動無人自駕計程車服務，採用吉利GXR車型、Uber負責車隊營運

這意味從即日起在阿布達比特定區域使用Uber App叫車的乘客，將有機會搭乘到完全沒有人類安全駕駛員在車上的自動駕駛車輛。

鎖定亞斯島觀光區，預約UberX有機會搭到

Uber早在2024年便與文遠知行在阿布達比展開合作，初期仍配置有安全駕駛員。而目前這項全無人服務將率先在阿布達比著名的觀光勝地「亞斯島」 (Yas Island)及周邊約12平方英里範圍區域內提供使用。

根據Uber說明，當使用者在該區域透過Uber App預約UberX或Uber Comfort服務車型時，將會看到一個「Autonomous」 (自動駕駛)的選項。不過，勾選此選項並不能保證一定會派發無人車，仍需視當時的車輛調度狀況而定。

使用的車輛為文遠知行旗下使用的GXR車型 (基於吉利旗下遠程汽車Farizon SuperVan打造的5人座車款)，車身搭載了超過20個感測元件與攝影機，具備Level 4等級自動駕駛能力。

Uber罕見介入車隊營運，負責充電與維護

相較Uber與Waymo (亞特蘭大)、百度 (亞洲/中東)或Momenta (歐洲)的合作模式，Uber通常專注於乘客媒合、合作提供車輛，但此次與文遠知行的合作模式略有不同，將與當地的計程車公司Tawasul Transport合作，參與負責文遠知行車隊的日常營運，包含車輛維護、充電等後勤工作，顯示Uber正在嘗試從單純的平台角色之外，累積更多實際管理自駕車隊的經驗。

Uber與文遠知行也透露了接下來更宏大的野心，雙方計畫在未來幾年內，將此自動駕駛服務進一步擴展至全球其他的15座城市。

