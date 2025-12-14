為了吸引更多不想用、或無法使用App叫車的旅客市場，Uber稍早宣布推出以實體設備提供使用的「叫車Kiosk」服務，首波設備將設立於美國紐約拉瓜迪亞機場 (LaGuardia Airport, LGA) 的C航廈。

Uber推出實體自助叫車設備，沒網路、手機沒電也能叫車、首波於紐約拉瓜迪亞機場啟用

這項服務的推出，意味旅客未來即使是剛下飛機沒有辦理當地漫遊數據方案 (data plan)，甚至是手機剛好沒電的情況下，也能透過實體機台完成叫車。

像點餐機一樣叫車，還會印出收據

使用流程相當直覺：旅客只需在Kiosk觸控螢幕上輸入目的地、選擇車型，系統確認後便會印出一張包含行程細節的紙本收據 (printed receipt)，旅客憑此單據即可前往乘車點搭車 (或是進行後續報帳等證明使用)。

廣告 廣告

雖然首波僅在紐約拉瓜迪亞機場提供，但Uber表示未來幾個月內將會陸續在更多機場、飯店，以及港口等交通樞紐設置這些Kiosk設備，並且能透過一旁的刷卡機以信用卡等方式支付服務使用金額。

此作法將讓Uber更直接地與傳統計程車競爭市場，透過移除「必須使用App」這個門檻，Kiosk設備基本上扮演了類似傳統計程車調度員的角色，讓旅客能在現場直接比較等待時間或價格，決定要搭Uber還是排班計程車。

Uber Shuttle機場巴士擴展至紐瓦克機場

除了開始佈署Kiosk設備，Uber也同步更新了其機場接駁巴士服務Uber Shuttle的進度。

繼2024年10月在拉瓜迪亞機場首發 (單趟18美元往返曼哈頓)、2025年3月擴展至甘迺迪機場 (JFK)後，Uber更宣布將此服務進一步推廣至紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport, EWR)。

這代表紐約市周邊的三大主要機場，現在全數都能使用Uber Shuttle這種相對平價的接駁選擇往返市區。

Uber推出實體自助叫車設備，沒網路、手機沒電也能叫車、首波於紐約拉瓜迪亞機場啟用

iOS平台支付小費更方便

此次另一個針對iOS平台介面更新，則是配合iOS即時動態顯示功能，讓使用者能在Uber服務搭乘行程即將結束之前，即可在鎖定螢幕介面直接向駕駛人支付小費，無需等到行程結束才能操作。

而依照Uber先前測試結果顯示，不少乘客會透過此介面預先支付小費，藉此讓提供搭乘服務的司機能有更多額外收入。不過，Uber仍強調此服務依然是由使用者自行決定，並未設置強制提供。

Uber推出實體自助叫車設備，沒網路、手機沒電也能叫車、首波於紐約拉瓜迪亞機場啟用

更多Mashdigi.com報導：

矽谷AI人才搶奪大戰：OpenAI入職就給股權，微軟不跟著Meta拚天價薪酬

亞馬遜將數位版權管理交還給出版商，但Kindle上的電子書擁有權仍有爭議

雖然法院判蘋果有權抽成，Epic Games執行長堅決只願意付「工本費」