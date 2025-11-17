為了迎接預期將比往年更加繁忙的年底假期旅遊旺季，Uber 宣布增添一系列針對送禮與共乘的新功能。其中最便利的更新，莫過於名為「Send a Ride」的全新功能，讓使用者能直接透過Uber App為親友購買行程費用額度與次數。

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

Send a Ride：設定額度與次數，連結分享即可使用

「Send a Ride」功能的設計初衷，是為了解決代付車資的痛點，例如預先支付機場接送費用 。

根據 Uber 的說明，使用者可以在 App 中設定行程次數與花費上限 (例如設定兩趟行程、每趟最高 50 美元) 。設定完成後，App 會生成一個連結，使用者只需將此連結分享給接收者即可。

當親友點擊連結後，該筆額度將自動加入其帳戶中，並且能直接應用於接下來的行程。這對於需要接待遠道而來的親友，或是協助不熟悉操作的長輩安排交通時，將會是一個相當實用的功能。

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

Uber Ski：支援攜帶裝備，整合滑雪通票Epic Pass販售

針對冬季滑雪愛好者，Uber 推出了名為「Uber Ski」的季節性乘車選項 。此服務支援往返北美與歐洲近 40 座頂級滑雪場 。

考量到滑雪裝備的攜帶需求，當使用者在 App 中選擇 Uber Ski 時，可以預約 UberXL (最多 2 位乘客含裝備) 或 UberXXL (最多 4 位乘客含裝備) 。此外，Uber 也宣布將直接在 App 內販售滑雪通票 Epic Pass，讓用戶能直接購買通往 Vail Resorts 旗下營運雪場的滑雪通行證 。

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

機場共乘擴大、Uber Eats導入名人影片賀卡

在機場接送方面，Uber 也擴展了其「Uber Share for Airports」服務範圍 。此功能允許前往相同大方向的旅客共乘返家，目前已在全球超過 50 個機場提供，新增的地點包含紐約甘迺迪機場 (JFK)、拉瓜地亞機場 (LGA) 與奧蘭多國際機場 (MCO)。

而針對送禮需求，自 12 月起，Uber 將允許用戶在發送 Uber Eats 禮物訂單時，免費添加來自名人的影片訊息，陣容包含 Megan Thee Stallion、Jonas Brothers 與 Tracee Ellis Ross 等明星。

雖然這些影片並非像 Cameo 那樣完全客製化，但收禮者將能選擇自己方便的送達時間，確保在收到禮物與祝福時能親自接收 。

