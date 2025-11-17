Mashdigi

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

Mashdigi
更新時間

為了迎接預期將比往年更加繁忙的年底假期旅遊旺季，Uber 宣布增添一系列針對送禮與共乘的新功能。其中最便利的更新，莫過於名為「Send a Ride」的全新功能，讓使用者能直接透過Uber App為親友購買行程費用額度與次數。

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡
Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

Send a Ride：設定額度與次數，連結分享即可使用

「Send a Ride」功能的設計初衷，是為了解決代付車資的痛點，例如預先支付機場接送費用 。

根據 Uber 的說明，使用者可以在 App 中設定行程次數與花費上限 (例如設定兩趟行程、每趟最高 50 美元) 。設定完成後，App 會生成一個連結，使用者只需將此連結分享給接收者即可。

廣告

當親友點擊連結後，該筆額度將自動加入其帳戶中，並且能直接應用於接下來的行程。這對於需要接待遠道而來的親友，或是協助不熟悉操作的長輩安排交通時，將會是一個相當實用的功能。

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡
Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

Uber Ski：支援攜帶裝備，整合滑雪通票Epic Pass販售

針對冬季滑雪愛好者，Uber 推出了名為「Uber Ski」的季節性乘車選項 。此服務支援往返北美與歐洲近 40 座頂級滑雪場 。

考量到滑雪裝備的攜帶需求，當使用者在 App 中選擇 Uber Ski 時，可以預約 UberXL (最多 2 位乘客含裝備) 或 UberXXL (最多 4 位乘客含裝備) 。此外，Uber 也宣布將直接在 App 內販售滑雪通票 Epic Pass，讓用戶能直接購買通往 Vail Resorts 旗下營運雪場的滑雪通行證 。

Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡
Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡

機場共乘擴大、Uber Eats導入名人影片賀卡

在機場接送方面，Uber 也擴展了其「Uber Share for Airports」服務範圍 。此功能允許前往相同大方向的旅客共乘返家，目前已在全球超過 50 個機場提供，新增的地點包含紐約甘迺迪機場 (JFK)、拉瓜地亞機場 (LGA) 與奧蘭多國際機場 (MCO)。

而針對送禮需求，自 12 月起，Uber 將允許用戶在發送 Uber Eats 禮物訂單時，免費添加來自名人的影片訊息，陣容包含 Megan Thee Stallion、Jonas Brothers 與 Tracee Ellis Ross 等明星。

雖然這些影片並非像 Cameo 那樣完全客製化，但收禮者將能選擇自己方便的送達時間，確保在收到禮物與祝福時能親自接收 。

更多Mashdigi.com報導：

三星5年投資3100億美元領軍，攜手現代與SK集團擴大韓國國內投資、平衡美韓貿易協定佈局

蘋果傳已「放棄」Mac Pro產品線，M4 Ultra處理器計畫取消、M5 Ultra將由新款Mac Studio獨佔

Google遭德國法院裁定濫用市場主導地位，因偏袒Google Shopping判賠6.65億美元

其他人也在看

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？

大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

Yahoo Tech ・ 6 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...

CTWANT ・ 17 小時前
年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡

年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡

iPhone換電池最高折900元！神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」優惠活動，針對iPhone 12至16系列手機，提供現折500元優惠，並贈送300元配件購物金；iPhone 14至16系列

食尚玩家 ・ 14 小時前
入秋最強冷空氣明報到！北部、東半部轉濕涼　「這一天」部分地區低溫恐探13度｜#鏡新聞

入秋最強冷空氣明報到！北部、東半部轉濕涼　「這一天」部分地區低溫恐探13度｜#鏡新聞

更多天氣資訊，交給氣象主播王月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech ・ 14 小時前
國安局警告　五款陸生成式AI暗藏資安危機

國安局警告　五款陸生成式AI暗藏資安危機

國安局點名，包括Deepseek等5款中國大陸製AI語言生成模型，有過度蒐集個資、散播不實資訊、甚至會悄悄生成網路攻擊指令，資安專家說，不論用戶是否有提供機敏資料，這些AI仍可能偷偷的，盜取文件和圖片。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

中時新聞網 ・ 18 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。

Yahoo Tech ・ 5 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。

Yahoo Tech ・ 9 小時前
不可能被騙？　詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞

不可能被騙？　詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞

打詐專家指出，綜合科技和心理戰的高端詐騙，正在增加。這種最新的「社交工程」手法，披著友善的外衣靠近，為你編寫專屬詐欺劇本。如何避免上當？或許得先放下「我不會被騙」的盲目自信。校園裡的防詐教育必須翻轉，由教師與金管會聯手開發的「詐騙實驗室」，帶領學生善用AI科技，走進詐團的話術裡，分析詐術心理學，才有機會識破詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 50 分鐘前

是德攜手聯發科　推進Pre-6G整合感測與通訊技術

（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。

中央社 ・ 10 小時前
示警DeepSeek等中製AI風險 國安局揭位置、截圖都遭洩

示警DeepSeek等中製AI風險 國安局揭位置、截圖都遭洩

國安局今（16）日公布針對DeepSeek等5款中製生成式AI語言模型檢測結果，指出抽測的AI模型皆有要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款等問題；生成內容則出現「台灣是中國領土不可分割的一部分」等偏頗資訊，並排除「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字。

公視新聞網 ・ 1 天前

資安院：資安防護仍須強化　應透過弱點掃描強化管理

（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。

中央社 ・ 10 小時前
WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合

WhatsApp宣布與BirdyChat、Haiket互通，歐盟數位市場法規範下的首波第三方通訊服務整合

為了符合歐盟數位市場法 (DMA) 的規範，Meta稍早宣布將讓旗下WhatsApp通訊軟體與BirdyChat及Haiket兩款第三方通訊服務實現互通 (interoperability) 。這也是WhatsApp自2023年數位市場法生效後開始研發此功能以來，首波確認將在歐盟地區導入合作。

Mashdigi ・ 1 天前

德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件

美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與

自由時報 ・ 1 天前

「新竹通」上線3月評價差、問題多 議員轟「錢坑APP」

新竹市議員施乃如質詢指出，新竹市政府的新竹通APP 8月上線以來，在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無問題回報機制，明年預算還要再新增2002萬元預算，呼籲市府應訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；市府則表示會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

自由時報 ・ 1 天前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線　立即塞爆網路

阿里巴巴AI助手「千問app」上線　立即塞爆網路

大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app

中廣新聞網 ・ 10 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻

中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻

政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。

民視 ・ 8 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」　鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

館長對決大師兄「過一天風向變了？」　鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友

「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了

網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。

中時新聞網 ・ 1 天前