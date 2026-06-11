Uber One大漲65%！會員退訂竟拿到「4折優惠」

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Uber宣布會員方案將調漲，漲幅高達65％。（圖／東森新聞）





Uber宣布會員方案將調漲，漲幅高達65％。不少消費者認為費用過高，考慮退訂，卻發現Uber祭出「隱藏折扣」留客，甚至出現四折優惠。同時，競爭對手foodpanda也推出零元訂閱方案搶攻市場。

大雨持續不斷，外出用餐與通勤多仰賴外送平台。Uber One會員方案近期發布調整公告，月訂閱費從120元調整為199元，年訂閱費從1200元調整為1990元，預計自7月13日起生效。消息一出，不少用戶選擇取消訂閱，平台隨後推出折扣方案留客，甚至出現四折優惠。

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民眾表示，如果有更好的選擇，就會選擇其他平台，因為目前競爭者很多，消費者也會期待平台推出更有利的折扣，選擇不只限於Uber One。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，平台過去也曾在用戶取消訂閱時提供優惠方案，且目前正值從梅雨到酷暑的外送旺季，此時調漲價格，某種程度上也是對市場的一種測試。聯盟表示，類似作法已非首次出現，對消費者而言較像「開盲盒」，並非每位用戶都能獲得優惠，實際折扣仍取決於平台數據判定。

同時，foodpanda趁勢推出零元訂閱方案，原本119元月費改為免費訂閱，並提供無限次免外送服務費優惠，加劇市場競爭。民眾表示，希望平台推出更划算的方案，並會持續比較各家服務，認為競爭對消費者而言是一種好事。

外送平台會員戰持續升溫，各家業者積極推出優惠與方案，市場後續發展仍待觀察。

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