Uber One宣布漲價！月費7/13起「120元變199元」 漲幅高達66%
Uber宣布，旗下會員方案Uber One自2026年7月13日起，月訂閱方案將由120元調漲至199元，年訂閱方案則由1200元調整為1990元，漲幅約66%，創下Uber One在台推出以來最大幅度的價格調整。不過，Uber同步升級多項會員權益，包括搭乘行程點數回饋提高至最高15%、新增家庭共享功能，以及將會員福利擴展至海外市場。
根據Uber公告，符合資格的Uber搭乘行程點數回饋將全面升級。其中，尊榮優步回饋由原本最高5%提升至15%；標準型優步則由5%提高至8%；純電優步、舒適優步、純電舒適優步、寶寶優步、毛孩優步、六人座優步及加大六人座優步等服務，回饋也從5%提升至8%。
此外，優快送首度納入會員回饋範圍，可享8%點數回饋；優步小黃則提供3%點數回饋。Uber表示，這次回饋機制調整，是此次會員方案升級的主要亮點之一。
除了搭乘優惠提升外，Uber One也新增家庭共享功能，會員可邀請1名家庭成員共享Uber One會員福利，且無須額外支付費用。同時，會員未來前往提供Uber One服務的國家時，仍可享有主要福利，包括符合資格搭乘行程最高15%點數回饋，以及符合資格訂單0元外送費優惠。
隨著會員福利擴大，Uber訂閱價格也同步調整。新會員即日起適用新方案價格，月費為199元、年費1990元；學生方案月費則由84元調升至139元，年費由840元調整為1393元。至於既有會員，則自7月13日後的下一次續訂扣款日起適用新價格。
Uber指出，除了價格調整外，部分既有福利內容也將同步更新，原本提供的服務費折抵機制，未來將改為更具彈性的優惠模式，可能以部分訂單折抵、Uber One點數回饋或其他費用折抵形式呈現，實際優惠內容將依訂單條件及個人使用情況而有所不同。
Uber表示，會員仍可持續享有符合資格訂單0元外送費、搭乘行程Uber One點數回饋、優先由高評價職業駕駛與外送合作夥伴提供服務，以及各項會員專屬優惠等既有權益。
針對此次漲價，外界關注是否與預計7月中旬上路的外送專法有關。Uber回應指出，本次會員方案調整早在一年前便已開始研議，與外送專法並無直接關聯，且本次價格調整僅限於Uber One會員方案。
Uber也提醒，若現有會員不願接受新價格，可於下一次續訂扣款日前，透過Uber App或Uber Eats App取消會員資格；年訂閱會員若欲取消，則須透過App內「幫助」功能聯繫客服辦理。若未取消，系統會在續訂扣款日依新價格自動續訂。
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