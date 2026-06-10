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Uber One會員方案喊漲65% 官方澄清與「外送專法」無關 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

Uber今（10）日宣布Uber One會員方案更新，出國也能享會員福利，並同步調整方案價格，既有會員則自7月13日後，月訂閱費用將由新台幣120元調整為199元，年訂閱則由新台幣1200元調整為1990元，漲價幅度約65%；不過，外界有輿論質疑調漲恐與「外送專法」有關，Uber強調，本次價格與方案調整自一年前就開始積極研議，與專法無關。

Uber表示，針對新會員，方案內容更新及價格調整將自今天起生效，月訂閱為新台幣199元，年訂閱為新台幣1990元；既有會員則自7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將由新台幣120元調整為199元，年訂閱則由新台幣1200元調整為1990元。

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Uber表示，為持續提升會員體驗，Uber One將更新會員方案。針對既有會員，自7月13日起符合資格的Uber搭乘行程最高可享15% Uber One點數回饋，原為最高5%），會員出國造訪有提供Uber One的國家時，也可享有主要會員福利，適用的搭乘行程最高享15%點數回饋，且符合資格的訂單享0元外送費優惠。

Uber說明，會員可持續使用家庭共享功能，邀請一位家庭成員共享Uber One會員福利，不需額外付費。Uber強調，會員持續享有符合資格訂單0元外送費、Uber One點數回饋及各項會員專屬優惠。

不過，面對市場對於調薪、政策落地的聯想，Uber嚴正強調，本次價格與方案調整自一年前就開始積極研議，與近期社會關注的「外送專法」並無任何直接關聯。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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