Uber One會員方案漲價 月訂閱120元調升至199元

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（中央社記者江明晏台北10日電）Uber今天宣布，UberOne會員方案更新，出國也能享會員福利，並同步調整方案價格，既有會員則自7月13日後，月訂閱費用將由新台幣120元調整為199元，年訂閱則由新台幣1200元調整為1990元，漲價幅度約65%；Uber強調，漲價是因應新增福利，與外送專法無關。

Uber表示，針對新會員，方案內容更新及價格調整將自今天起生效，月訂閱為新台幣199元，年訂閱為新台幣1990元；既有會員則自7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將由新台幣120元調整為199元，年訂閱則由新台幣1200元調整為1990元。

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Uber表示，將持續投入體驗創新，為會員帶來更多元的會員福利及專屬優惠；Uber也強調，本次調整自一年前就開始積極研議，與外送專法並無直接關聯。

Uber表示，為持續提升會員體驗，UberOne將更新會員方案。針對既有會員，自7月13日起符合資格的Uber搭乘行程最高可享15%Uber One點數回饋，原為最高5%），會員出國造訪有提供UberOne的國家時，也可享有主要會員福利，適用的搭乘行程最高享15%點數回饋，且符合資格的訂單享0元外送費優惠。

此外，會員可持續使用家庭共享功能，邀請一位家庭成員共享UberOne會員福利，不需額外付費。

Uber強調，會員持續享有符合資格訂單0元外送費、UberOne點數回饋及各項會員專屬優惠。（編輯：翟思嘉）1150610