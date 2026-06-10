Uber One會員漲價了！7/13起月訂閱要199元 再祭3大福利留客

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Uber今日宣布調整Uber One會員方案。（Pixabay／Image by freestocks-photos）

Uber今日宣布調整Uber One會員方案！針對新會員，方案內容更新及價格調整將自今日起生效，月訂閱費199元，年訂閱為1,990元；至於既有的會員則從7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將調整為199元，年訂閱則調整為1,990元，漲幅逾65％。

Uber今（10日）宣布調整會員方案！對於新會員，案內容更新及價格調整將自今日起生效，月訂閱費199元，年訂閱為1,990元；至於既有會員則從7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱至從120元調整至199元，學生月訂閱從84元調整為139元，年訂閱自1,200元調整為1,900元，學生年訂閱由840元調整為1,393元。

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Uber表示，自7月13日起，Uber One會員的搭乘行程回饋將全面升級，其中尊榮優步回饋由原本最高5%提升至15%；標準型優步則由5%提升至8%；純電優步、舒適優步、純電舒適優步、寶寶優步、毛孩優步、六人座優步及加大六人座優步等服務，回饋也將由5%提高至8%；優快送則首度納入會員回饋範圍，可享8%點數回饋；優步小黃則提供3%點數回饋。

Uber One也新增「家庭共享功能」，會員可邀請1位家庭成員共享Uber One會員福利，且無須額外付費。Uber One優惠也將擴及海外市場，會員前往有提供Uber One服務的國家時，仍可享有主要會員福利，包括符合資格的搭乘行程最高15%點數回饋，以及符合資格訂單0元外送費優惠。此外，據《中時新聞網》報導，foodpanda表示，現階段無調整計畫。

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