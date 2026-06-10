Uber One會員漲價了！ 7/13起月費升至199元、漲幅破六成

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Uber今（10）日宣布調整Uber One會員方案，會員自7月13日調整訂閱價格，月費從120元調整為199元，年費方案則從1200元調整為1990元，漲幅約65%。而Uber表示調整價格是因新增福利，與7月中旬將上路的外送專法無關。

Uber對會員發布公告，自7月13日後的下一個續訂扣款日起，會員方案費用將調整，月訂閱制由新台幣120元調整為199元，學生月訂閱方案由84元調整為139元。年訂閱制由新台幣1200元調整為1990元，學生年訂閱方案由840元調整為1393元。

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Uber同步新增Uber One福利，自7月13日起符合資格的Uber搭乘行程，最高可享15% Uber One點數回饋，原為最高5%，會員出國出遊到有提供Uber One的國家，也可享最高15%點數回饋，且符合資格的訂單享0元外送費優惠；家庭共享功能持續保留，會員可邀請1位家庭成員共享會員福利，不需額外付費。

責任編輯／洪季謙

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