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即時中心／潘柏廷報導

知名外送平台Uber今（10）日宣布，Uber One既有會員自7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將由新台幣120元調整為199元，年訂閱則由新台幣1,200元調整為1,990元，另外既有會員，Uber也指出，自7月13日起符合資格的Uber搭乘行程最高可享15% Uber One 點數回饋。







Uber One更新會員方案 舊會員搭乘行程最高可享 15% 點數回饋

Uber表示，為持續提升會員體驗，Uber One 將更新會員方案。針對既有會員，自7月13日起符合資格的Uber搭乘行程最高可享 15% Uber One 點數回饋（原為最高 5%）。

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同時，會員出國造訪有提供 Uber One 的國家時，也可享有主要會員福利，適用的搭乘行程最高享15%點數回饋，且符合資格的訂單享 $0 外送費優惠。此外，會員可持續使用家庭共享功能，邀請一位家庭成員共享Uber One會員福利，不需額外付費。

另，Uber強調，會員持續享有符合資格訂單0元外送費、Uber One 點數回饋及各項會員專屬優惠。

快新聞／Uber One要漲價了！月費120→199元 訂閱漲幅破6成

Uber One會員月費和年費將調整。（示意圖／擷取自Uber網站）

Uber提及，隨著Uber One會員方案內容更新，也將同步調整方案價格。針對新會員，方案內容更新及價格調整將自今日（10 日）起生效，月訂閱為新台幣 199 元，年訂閱為新台 幣 1,990 元；既有會員則自7月13日後的下一個續訂扣款日起，月訂閱將由新台幣120元調整為199元，年訂閱則由新台幣1,200元調整為1,990元。

最後Uber強調，未來，他們將持續投入體驗創新，為會員帶來更多元的會員福利及專屬優惠。

原文出處：快新聞／Uber One要漲價了！月費飆199元、年費1990元 漲幅破6成

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