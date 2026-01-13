Uber台灣總經理換將！秘魯籍Cesar Molina接棒，前總座楊麗達轉任全球家庭事業成長總監

Uber台灣今日 (1/13) 發布重大人事命令，宣佈由來自秘魯的Cesar Molina Leguia (莫德安) 即日起接任Uber台灣總經理一職。原總經理Margarita Peker (楊麗達) 在結束其階段性任務並帶領台灣市場取得顯著成長後，將升任Uber全球家庭事業成長總監 (Head of Family Growth)，繼續在總部發揮其領導長才。

擁有跨國拓展經驗，Cesar Molina Leguia曾讓Uber在南美遍地開花

新任總經理Cesar Molina Leguia於2019年加入Uber集團，至今服務近7年，擁有超過15年的跨國商務、外國投資與法律事務經驗。

在接掌台灣市場之前，Cesar Molina擔任Uber秘魯暨厄瓜多區域總經理。在其任內最亮眼的成績單，莫過於帶領團隊在該區域拓展了近50座新營運城市，並且成功推出多項在地化的創新產品。這項經歷對於目前正積極尋求在台灣六都以外地區深化服務，並且推動多元化計程車業務的Uber來說，無疑是相當重要的戰略資產。

未來展望：創新與合規並進

對於來到台灣市場，Cesar Molina Leguia表示深刻感受到台灣展現的活力與潛力。他強調，未來將在既有的穩健基礎上，持續以「創新與合規並進」的方式，深化與城市及合作車隊夥伴的關係。

Cesar Molina Leguia指出，Uber在台灣長期透過科技與在地合作，支持職業駕駛發展並提供安全的移動服務。接任後，他將致力於開創更多可能性，推動Uber在台灣市場的長期發展。

