Uber、Uber Eats攜手弘道 投入助老公益

（中央社記者江明晏台北3日電）台灣2025年正式邁入超高齡社會，Uber與Uber Eats首次結合雙平台資源，與弘道老人福利基金會啟動年度公益合作計畫，從年長者最迫切的「食」與「行」兩大需求切入，透過外送餐點捐款與交通乘車支持，回應高齡社會下長者在營養、外出上的挑戰。

Uber進入台灣營運已達12年，營運範圍16縣市，共有480萬註冊用戶，超過20個合作車隊，深耕台灣並且100%經營；Uber Eats則在台營運9年，範圍涵蓋19個縣市，有10萬家合作商家，外送趟次超過10億次。

根據內政部統計，台灣已邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上的年長者。Uber與Uber Eats今天與弘道老人福利基金會啟動年度公益合作計畫。

Uber Eats表示，發起號召全台用戶「你點餐、我捐款」，透過Uber Eats點餐讓關懷送到每一名需要支持的年長者。為回應年長者在交通出行上的不便與社會孤立問題，Uber於去年捐出總價值超過新台幣百萬元的乘車優惠序號，也預計將支持弘道老人福利基金會推動「寒冬助老」獨居弱勢長輩關懷計畫，幫助年長者往返辦年貨、共餐圍爐，或參與社區活動，減輕移動負擔。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，面對台灣邁入超高齡社會，首次結合Uber與Uber Eats資源，運用平台啟動年度CSR公益計畫，攜手弘道老人福利基金會投入公益，盼透過科技實際回應年長者的「食」與「行」需求。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，營養不足與外出不便，是影響長者健康與生活品質的兩大挑戰。根據服務長者的調查，高達94%營養攝取未達建議標準，且21.4%鮮少外出。

根據Uber Eats App平台六都大數據觀察，在使用「年長者帳戶」的訂單中，「台式美食」穩居最受歡迎品類，年長者也善用平台滿足不同時段的營養需求，「早餐與早午餐」在排行中名列前茅；此外，「健康料理」高居新北市年長者帳戶最愛品類第2名，顯示Uber Eats App已成協助年長者達成均衡飲食的選擇管道。

根據Uber App平台數據，自「年長者帳戶」功能上線以來，至2025年12月31日，此類帳戶最常使用的目的地前3名，依序為住宅、醫療院所與高鐵站，顯示長者主要的出行需求集中於就醫、返家與跨縣市交通等日常生活場景。（編輯：張良知）1150203