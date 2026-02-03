Uber、Uber Eats 雙平台偕弘道 友善高齡送暖

面對台灣超高齡元年的到來，Uber與Uber Eats首次結合雙平台資源，與「弘道老人福利基金會」啟動「點一份溫暖、送一趟陪伴」年度公益合作計畫，聚焦「食」與「行」這兩個年長者最迫切的需求。其中Uber Eats發起「點一份溫暖」，號召全台用戶加入「你點餐、我捐款」活動，透過Uber Eats點餐關懷需要支持的年長者，落實全齡關懷。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示：「我們首次結合Uber與Uber Eats資源，運用平台整合力、加乘力與號召力，啟動年度CSR公益計畫，攜手弘道老人福利基金會投入公益，結合平台的廣度與弘道的深度，盼透過科技實際回應年長者的『食』與『行』需求。」

弘道老人福利基金會執行長李若綺指出，基金會服務的長者中，高達9成以上營養攝取未達建議標準，且超過2成幾乎不常外出。她期待透過這次與Uber及Uber Eats的合作，幫助長者吃得營養、行得安心。

為了鼓勵更多民眾參與，即日起至2月22日，只要在Uber Eats App的「帳戶」中點選「各式優惠」，輸入優惠序號「送一份溫暖」，單筆外送訂單滿299元即可享有95折優惠，最高折抵20元。每一筆符合條件的訂單，Uber Eats也將同步捐出20元等值公益資源給弘道老人福利基金會，目標為100萬元。

除了捐款行動，Uber Eats也計畫號召百名員工與外送員，在完成培訓後投入志工服務，參與居家探視、電話關懷、互動陪伴或活動協助等行動，讓陪伴真正走進社區。

值得一提的是，根據Uber Eats App平台6都大數據觀察，在使用「年長者帳戶」的訂單中，「台式美食」穩居最受歡迎品類外，年長者也善用平台滿足不同時段的營養需求，「早餐與早午餐」在排行中名列前茅；此外，「健康料理」高居新北市年長者帳戶最愛品類第2名，顯示Uber Eats App已成為協助年長者達成均衡飲食的選擇管道。