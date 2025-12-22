隨著2025年即將畫下句點，Uber稍早正式公布台灣用戶的「2025年度回顧」大數據。除了讓大家看看自己這一年去了哪裡，數據也揭露了不少有趣的現象：原來台灣人去日本玩超愛用Uber，而且有一位來自台南的用戶，一年竟然搭了超過2000趟，平均每天要搭5.5趟左右，堪稱Uber的超級 VVIP。

Uber 2025年度回顧出爐！台灣人出國最愛在日本叫車，台南「神人」一年搭2000趟

在此之前，Uber已經在美國地區推出名為「YOUBER」的年度回顧功能，不只統計使用者過去一年曾經搭車次數、去了哪裡，更統計使用者在Uber Eats點餐外送次數，而目前也在台灣提供類似年度統計數據。

年度狂人榜：台南人最會搭、台北直衝高雄

Uber統計顯示，台灣用戶的使用黏著度相當高，2025全年累積給出了超過1億顆星星評價。而在個人的極端數據方面，有兩項紀錄特別驚人：

• 年度搭乘王：來自台南的一位用戶，在一年內完成了超過2000趟行程。

• 年度長途王：最長的單趟行程距離突破500公里，直接從台北一路坐到高雄。雖然不知道具體車資是多少，但這絕對是一趟令人印象深刻的旅程。

旅遊與環保成顯學：日本叫車奪冠、減碳車型受歡迎

在車型選擇上，「標準型菁英優步」依然是最多人的首選。但值得注意的是，「減碳優步」與「純電舒適優步」躍升至熱門榜第二名，顯示台灣人 (或企業差旅)越來越在意永續移動，第三名則是「優步小黃」。

此外，Uber App也成為台灣人出國的神隊友。統計顯示，台灣用戶在海外叫車頻率最高的國家前三名依序是日本、南韓與香港，這顯示在語言不通的國家，能直接輸入目的地、免溝通的App叫車服務仍是旅客首選。

而在台灣本地旅遊方面，除了都會區之外，屏東、宜蘭、南投成為2025年行程次數年增率最高的三個區域；今年新推出的「Uber XXL」 (加大六人座)在週末的使用量也比平日高出三成，反映了團體出遊的強勁需求。

查收你的年度回顧，推薦好友賺3000元

Uber表示，即日起已將個人的「2025年度回顧」寄送到用戶註冊信箱，內容包含個人行程距離、主場城市與星級評分等。

同時，官方也祭出拉新優惠：只要邀請沒用過Uber的新朋友，每成功推薦一位可獲300元優惠，每位用戶最多可推薦10位，總計最高有3000元的乘車金等你拿。

