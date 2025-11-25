Ubisoft《極地戰嚎》真人影集公布與FX合作拍攝，每季為不同代的遊戲世界

Ubisoft《極地戰嚎》（Far Cry）真人影集版本原本就在 8 月公布過又悄悄不見原本以為是取消了，不過又在今天再度公布一次，由 FX 電視台合作製作，將在未來獨家上架 Hulu，根據官方的解說，每季（代表已經確認不只一季）將會是遊戲不同代的世界觀故事。

官方公開合作消息，《極地戰嚎》真人影集將由 FX 長期合作的王牌拍檔羅布·麥克亨尼（Rob Mac）與諾亞·霍利（Noah Hawley）合作製作，並由羅布·麥克亨尼主演，雖然沒有公布劇情細節，但是該劇將採用與遊戲類似的單元劇形式，每季都會啟用不同的演員陣容和故事背景。

製作人諾亞也提到《極地戰嚎》本身就是極具創意的選集，每一代遊戲圍繞著一個母主題而在不同時代背景展開，這也是他們在《神話任務》真人影集之後再度與 Ubisoft 合作。諾亞的創作連續劇《冰血暴》（Fargo）以及近期續訂的科幻劇《異形：地球》（Alien: Earth）都獲得相當的好評，他們希望能創造在真人版中延續其槍林彈雨、開放世界及令人印象深刻的反派集一身的獨特組合。