Ubisoft《美麗新世界117：羅馬治世》使用AI圖太粗糙玩家批評，官方已更換新圖片

Ubisoft 策略新作《美麗新世界117：羅馬治世》（Anno 117: Pax Romana）在 13 日上市，不過雖然官方已經在發售時聲明本遊戲使用適量的 AI 輔助製作，但還是有些太粗糙的部分讓玩家留言批評，包括官方美術圖片的詭異生成被漏掉了，官方表示已經在更新中換上新圖片。

《美麗新世界117：羅馬治世》使用AI圖太粗糙玩家批評（圖源：Ubisoft）

在《美麗新世界117：羅馬治世》的美術圖引起玩家批評，就算這已經是第一款 Ubisoft 官方聲明的 AI 協助製作遊戲，肢體詭異、多或少了個頭跟線條比例不對的明顯 AI 失誤也該至少審核一下，而官方在回應表示這些內容是失誤，已經在最終版本更新替換。

廣告 廣告

《美麗新世界117：羅馬治世》官方已更換新圖片（圖源：Ubisoft）

《美麗新世界》系列已經是 Ubisoft 中較穩定的作品不過仍有這樣的風波，如 Steam 頁面的聲明確認是首款 AI 輔助製作上架的作品，如果玩家對於這方面有理念上的不同，或許可以再考慮一下，除此之外《美麗新世界117：羅馬治世》有部分最佳化、連線問題，目前 Steam 處於褒貶不一的狀態。