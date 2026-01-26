Ubisoft員工不滿公司決策，被爆內部聊天狂罵Guillemot兄弟
Ubisoft 不久前宣布公司內部重組，取消多款開發中項目和關閉工作室，有超過 3,600 人被解僱，公司股價更是一口氣跌回 20 多年前的價格。 許多現職與被解雇的員工甚至是看公開新聞才得知這些壞消息，因此在內部引起強烈的反彈情緒，被爆出員工直接通過內部聊天軟體大罵公司創始人兼擁有者 Guillemot 兄弟。
知名編輯兼 Ubisoft 消息人士 Tom Henderson 在 Podcast 節目中指出，除了人力縮減，Ubisoft 的財務狀況也面臨非常嚴峻的挑戰。公司市值從過去近 100 億美元的高峰，一路暴跌到現在不到 10 億美元。然而 Ubisoft 的高層管理結構較為特殊，因此不論公司表現如何，擁有者 Guillemot 兄弟都能完全掌握經營權，即便是面對外界的質疑，又或者是財報壓力時，都能免於被人替換的風險。
但對於公司前景不明和管理層的決策，已經在內部引起大量員工的不滿情緒。Tom Henderson 透露，目前在 Ubisoft 類似 Slack 的內部聊天軟體中，憤怒的員工正在痛罵 Guillemot 兄弟。他表示這些對話內容非常的瘋狂，每個用詞都很激烈，不難看出基層員工和高層管理之間的裂痕已經很難去修復。
其他人也在看
中國VTuber手遊《虛環》首測延到3月底，因為V們對遊戲品質「不太滿意」
由中國騰訊旗下部門開發的二次元養成手遊《虛環》（Virtual Circle），原本預計在近期展開首次測試，然而官方卻在測試前夕緊急宣布延期。這款遊戲主打集結了中國 VTuber，核心玩法類似《賽馬娘》的養成模式加上卡牌戰鬥。官方在公告中坦承，延期的主因是在邀請參與遊戲的 VTuber（官方戲稱為工具人）本人進行先行體驗後，收到了大量關於遊戲玩法、美術與劇情上的負面反饋，導致開發團隊決定暫緩測試。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
「忠於史實」的武士！惡搞神作《彌助模擬器》到2026年還有更新內容
去年和《刺客教條：暗影者》同日發售的的惡搞遊戲《彌助模擬器》（Yasuke Simulator），因為大量玩梗獲得壓倒性好評，被認為比 Ubisoft 開發的遊戲還好玩。而最近官方居然推出了「2026 年更新」，公開影片還別出心裁的以發表會的形式呈現。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
蘋果新 Siri 傳最快 2 月下旬示範：Google Gemini 加持，iOS 26.4 beta 率先登場（果迷必看）
蘋果確認與 Google 合作，Gemini 將被用作下一代蘋果基礎模型，為 Siri 同 Apple Intelligence 帶來更個人化新功能；消息指蘋果或於 2 月下旬示範，並最快隨 iOS 26.4 beta 推出，之後 iOS 27 版本將再進一步變成聊天機器人式體驗。Yahoo Tech ・ 23 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold攀登台北101後，7款攀登遊戲推薦給想體驗的玩家
Alex Honnold 在 1 月 25 日完成攀登台北 101 的挑戰，讓「攀登」這項極限運動再次受到關注，也勾起不少人想親身體驗的衝動。如果你對高風險的真實攀登感到卻步，其實也能從攀登主題遊戲入手，在安全的情況下感受手汗直流的挑戰感。從即將推出、強調真實攀爬體驗的《Cairn》，到難度極高、考驗操作精準度的《A Difficult Game About Climbing》，以及能與好友一同挑戰高峰的《PEAK》，無論你是受到近期攀登事件啟發，還是單純享受克服困境的成就感，都可以參考以下編輯整理的 7 款值得體驗的攀登遊戲推薦。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
《真・三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》延期到2026年內！但仍參加台北電玩展提供試玩
光榮特庫摩（KOEI TECMO）《真三國無雙2》HD 重製版《真三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》（歐美對應的名稱是 3 代），原先預定於 2026 年 3 月 19 日上市，然而官方不久前公告，將發售日期延後改為「2026 年內」，玩家需要再多等待一段時間。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 分鐘前 ・ 發表留言
Alex Honnold徒手攀登台北101掀熱議，攀登遊戲《孤山獨影》有Free Solo模式可挑戰
美國極限自由攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）昨天 1 月 25 日在沒有繩索、沒有安全裝備的情況下徒手攀爬台北 101 大樓外牆，全程無保護直攀至 508 公尺高點，耗時約91分鐘成功完成挑戰，這一壯舉次將自由攀登推向全球討論焦點，而不少人可能看完他挑戰後，也手癢想要體驗這種「攀登」的刺激感，那不妨試試看即將上市的新作《孤山獨影》（Cairn）！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
《七龍珠》40週年新企劃：動畫《比魯斯篇》、新遊戲《AGE1000》由鳥山明參與設計
為了慶祝經典漫畫《七龍珠》連載 40 週年，官方於近日的「七龍珠元氣玉祭」（ドラゴンボールゲンキダマツリ）活動中，公開了動畫、遊戲等多項企劃。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
DC漫畫總裁分析美日漫差異：日漫「有結局」、種類不只有超級英雄
最近 DC 漫畫總裁兼首席創意總監 Jim Lee 造訪日本，在接受媒體「日經XTrend」專訪時，討論了美式漫畫與日本動漫之間的差異。Lee 作為曾一手打造漫威《X戰警》銷量神話、現今掌舵 DC 宇宙的美漫傳奇人物，他直接承認日本動漫目前在全球市場的強勢地位，從創作者的角度分析了兩者結構上的根本不同，認為這正是目前美漫需要學習的地方。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，不用堆伺服器都能玩
Clawdbot 近日再開源社群爆紅，因門檻極低一度帶動 Mac mini 被瘋搶。該 AI 主打在 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack 等通訊 App 直接對話，並透過 Gateway 長駐運行，做到持續記憶同代你執行電腦任務，入門亦可用平價 VPS 長開。Yahoo Tech ・ 16 小時前 ・ 發表留言
超級瑪利歐銀河電影版第二支預告公開，新朋友耀西共同加入冒險
由任天堂與Illumination再次合作的第二部超級瑪利歐兄弟動畫電影「超級瑪利歐銀河電影版」於2026年1月25日晚間釋出新預告，確定超級瑪利歐兄弟系列第五作「超級瑪利歐世界」Cool3c ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《柏德之門3》高層批獨佔策略害銷量，Remedy護航：沒Epic 就沒《心靈殺手2》
Epic Games 執行長日前回應「免費送遊戲反助攻Steam」言論，甚至酸 Steam 收益變成創辦人 Gabe Newell 的鑽石牙和遊艇。卻沒想到引出《柏德之門 3》開發商 Larian Studios 的發行總監 Michael Douse 力挺 Steam，認為就是 Epic 讓《心靈殺手2》獨佔，才會造成開發商陷入財務危機，甚至損失了數億美元的潛在收入。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
《明日方舟：終末地》迷因梗「菲比拉電線」到底是什麼？根本非遊戲內角色 本人來自《鳴潮》
鷹角網路的《明日方舟：終末地》在 1 月 22 日正式上市，沒想到在社群迅速出現「菲比拉電線」迷因，但事實上，菲比根本就不是來自《明日方舟：終末地》的角色，而是庫洛遊戲《鳴潮》旗下人物，這個引起玩家熱議的這個事件到底怎麼來的？本篇整理快速帶你瞭解。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
hololive Nerissa原創新曲中英雙語大開後宮！狂娶26位holomen「我全都要」
hololive EN 成員 Nerissa Ravencroft 近日推出了全新原創單曲「お嫁♡HOLIC」和動畫 MV。這首由知名音樂團體 IOSYS 的成員 ARM 作曲、かたほとり作詞的歌曲，不只是魔性超強的電波風格，更驚喜推出了英文與日文版雙音軌可切換。但 MV 的最大亮點還是 Nerissa 驚人的「我全都要」氣勢，一口氣讓包含 ID、EN 以及 JP 組在內，總計多達 26 位 Hololive 成員穿上潔白婚紗。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
基隆大火釀2死！小隊長「脫面罩」救人殉職，曾示警「衣服堆像山會崩」…醫嘆：長期囤物不是念舊
編按：基隆一處社區民宅21日深夜發生大火，因屋內長期堆放大量雜物，導致火勢猛烈、悶燒難滅，釀成2死4傷悲劇。41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度冒險進入火場，為搶救受困的余姓屋主女兒，奮不顧身將自己的面罩讓出，最終不幸殉職。消防人員指出，起火樓層因住戶長期堆放回收物與衣物，幾乎已成「雜物山」，火勢悶燒時不斷崩落、煙霧濃烈，使能見度極低、行動受限。詹能傑在第二次搜救出來後還貼心提醒同仁，門後有很多雜物，床很高、但沒人，到處都堆滿衣服，不小心碰到就會「山崩」下來，要提防小心受困。他第三次入內時，成功找到受困女子，但因雜物夾困拉不出且呼吸困難，詹能傑毅然將氧氣面罩給交給余女，獨自暴露在濃煙中，最終倒地失去聯繫，兩人送醫均不治。據了解，事發當時余姓屋主外出工作，余妻先行逃出，22歲女兒則受困火場。屋主表示，太太有撿回收的習慣，並把回收物堆置在家中長達多年。里長則透露，起火2樓資源回收雜物悶燒，造成整棟大樓竄出濃煙，社區警報器大響，火警系統有發揮功能，但因雜物堆積及空間狹小，搶救困難。其實這已不是第一次因屋內堆積雜物起火導致悲劇。台中市2022年發生的興中街集合式住宅大火，因屋主在1樓、樓梯間堆放雜物幸福熟齡 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Coser靠二創大賺？Enako出面澄清並重申收入來源
日本知名 Coser「Enako」（えなこ）曾於 2023 年在節目中透露自己的年收入約為 1 億日圓，相關內容近期再度被網友提起並引發討論。有網友表示，在得知 Enako 年收高達 1 億日圓後，不禁想到動畫產業基層人員領著低薪製作作品，卻讓同人社團或 Coser 透過二次創作獲得可觀收入，認為這樣的產業結構令人感到不是滋味。對此 Enako 也直接引用該則貼文進行回應。udn遊戲角落 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
健忘症快看！蘋果推出AirTag 2 功能增強50%
即時中心／林耿郁報導果粉注意！蘋果推出第二代防丟追蹤配件AirTag 2，主打更高精準度、更大音量以及更長的尋找範圍；市場解讀，蘋果一方面擴大旗下裝置的「尋找」網絡生態，也強化行李與個人物品追蹤場景的應用，未來丟失物品的機率可望進一步降低。民視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
功高震主必死！張又俠落馬內幕曝：前CIA官員指習恐懼「這件事」
解放軍第一悍將、中央軍委副主席張又俠突遭調查，震驚全球。雖然中國官方定調為「嚴重違紀違法」（貪腐），但英國《衛報》引述前美國中情局（CIA）資深分析師的說法，揭露了更深層的政治動機：這是一場典型的整肅，原因在於張又俠被認為「變得太強大了」。自由時報 ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言
影史第2強！《冠軍之路》3週狂吸7054萬，曾文誠曝球員淚點：提到這2字必哭
年度現象級紀錄片《冠軍之路》再傳捷報，上映僅3週票房已直衝7054萬，強勢奪下台灣紀錄片影史票房第2名。這部作品不僅為3月即將到來的世界棒球經典賽預熱，更因真實記錄了台灣英雄們從選秀乏人問津到世界奪冠的逆襲之路，讓無數觀眾在戲院淚崩。資深球評「曾公」曾文誠日前出席映後座談時更驚爆內幕，坦言訪談過程中，幾乎每一位剛強的球員只要提到「家人」，都會忍不住落下男兒淚。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
二階關稅談判 台經院：農產、汽車最挑戰
台美關稅底定，雖然關稅稅率降至百分之十五且不疊加，但台灣承諾投資美國，各界憂心不利台灣未來發展。台經院院長張建一指出，整...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9則留言