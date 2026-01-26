Ubisoft員工不滿公司決策，被爆內部聊天狂罵Guillemot兄弟

Ubisoft 不久前宣布公司內部重組，取消多款開發中項目和關閉工作室，有超過 3,600 人被解僱，公司股價更是一口氣跌回 20 多年前的價格。 許多現職與被解雇的員工甚至是看公開新聞才得知這些壞消息，因此在內部引起強烈的反彈情緒，被爆出員工直接通過內部聊天軟體大罵公司創始人兼擁有者 Guillemot 兄弟。

即便遊戲成功，也無法挽回公司股價。（圖源：Ubisoft）

知名編輯兼 Ubisoft 消息人士 Tom Henderson 在 Podcast 節目中指出，除了人力縮減，Ubisoft 的財務狀況也面臨非常嚴峻的挑戰。公司市值從過去近 100 億美元的高峰，一路暴跌到現在不到 10 億美元。然而 Ubisoft 的高層管理結構較為特殊，因此不論公司表現如何，擁有者 Guillemot 兄弟都能完全掌握經營權，即便是面對外界的質疑，又或者是財報壓力時，都能免於被人替換的風險。

但對於公司前景不明和管理層的決策，已經在內部引起大量員工的不滿情緒。Tom Henderson 透露，目前在 Ubisoft 類似 Slack 的內部聊天軟體中，憤怒的員工正在痛罵 Guillemot 兄弟。他表示這些對話內容非常的瘋狂，每個用詞都很激烈，不難看出基層員工和高層管理之間的裂痕已經很難去修復。