Ubisoft將全面轉向服務型遊戲？認為銷量不好是玩家「不再買新遊戲」

Ubisoft 最近最動作頻傳，甚至再次被爆出正在和非美國公司進行收購相關的談判，讓許多人都非常好奇接下來他們的動向。而最近，Ubisoft 向英國公司註冊處（Companies House）遞交的一份文件中，就透露了許多未來的發展，其中就提到公司轉向即時服務類型，以及指出「玩家玩的新遊戲越來越少」才導致銷量降低。

圍攻行動是 Ubisoft 相當成功的服務類型遊戲。（圖源：虹彩六號:圍攻行動X）

根據外媒 CityAM 報導，該文件提到玩家的遊戲習慣正在改變，越來越多人選擇把大量時間花在少數幾款的熱門大作上，這導致了許多新發售的遊戲難以在市場上嶄露頭角，銷售表現不如過去。同時，遊戲實體版的銷量也持續下滑，讓整個遊戲市場變得更加動盪，單一遊戲的成功更難預測。

報告還分析出，現在的遊戲市場受到多種新興服務模式的衝擊，導致傳統的一次性買斷「完整版遊戲」模式已不再是主流。取而代之的是像微軟 Game Pass 這種的多遊戲訂閱服務、可長期營運的「即時服務」（GaaS） 作品、免費遊玩遊戲以及雲端串流服務，這些新模式都提供了玩家更多樣化且更有吸引力的選擇，相對排擠了傳統遊戲的生存空間。

面對這樣的市場趨勢，Ubisoft 預期在下一個財政年度的收入將會下降，主要原因是實體遊戲的發行計畫減少。為了應對這些挑戰，Ubisoft 提到內部正在進行大規模的重組，不只和騰訊合作成立新的子公司 Vantage Studios，專注於《刺客教條》等暢銷 IP 系列，同時也對旗下其他開發工作室進行調整。