Ubisoft巴黎總部提出「自願離職」方案，預計縮減200名員工

遊戲大廠 Ubisoft 最近可以說是風波不斷，繼上週宣布公司內部的重組計畫後，最新的削減成本措施將目標轉向了位於法國的巴黎總部，希望員工可以自願簽下離職協議。

Ubisoft 最近重組引發許多爭議。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據外媒 GamesRadar+ 獲得的官方聲明，Ubisoft International 目前正在研擬一項自願的互相終止協議「集體協商終止合約」提案。這項方案並非採取強制裁員手段，而是希望通過協商方式，尋求約 200 名員工自願離職，藉此達成公司新營運模式下的成本縮減目標。

目前該協議只是一項提案，在與員工代表達成集體協議，並且由法國當局核准前，該協議沒有任何的效力。且該提案只適用於受法國合約約束的 Ubisoft International 員工，不會影響到其他法國或全球 Ubisoft 團隊。

而在該提案曝光的前一週，公司才剛宣布啟動大規模的重組策略，內容包括關閉 2 間工作室、取消 6 款開發中的遊戲，其中包含受關注的《波斯王子：時之沙 重製版》。此外，還有多達 7 款遊戲則面臨延期，據爆料包括傳聞很久的《刺客教條：黑旗 重製版》。