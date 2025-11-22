Ubisoft延後財報真相曝光是「會計問題」？《刺客教條 暗影者》表現仍意外超標
日前，遊戲大廠 Ubisoft 在上月拆分完旗下業務，成立與騰訊合作的新子公司「Vantage Studios」後宣布暫時停止股票交易與財報發布也延期，引起許多討論，更有內部員工出來爆料，稱 Ubisoft 正在進行收購談判。而目前 Ubisoft 已經在昨（21）天開始恢復交易，Ubisoft 也發布聲明解釋，稱之所以延期財報是因為「會計問題」，並且也在終於公布的財報中揭露，《刺客教條：暗影者》等遊戲讓 Ubisoft 在第二季的獲利「超乎預期」，淨成長額達 39 %。
綜合外媒報導，根據路透社掌握的消息，Ubisoft 的財務主管 Frederick Duguet 表示，之所以延後財報發布是因為新的審計小組要求重新認列今年才年的商業合作資金，新的計算方式不會將商業合作的收入一次入帳，而是隨著商業合作的服務使用逐步確認，這會讓 Ubisoft 違反貸款契約中的槓桿契約比率，淨負債與核心利潤比例超過 1.5 上限，債務過多。
而對此，Ubisoft 表示將會用他們透過與騰訊成立新子公司「Vantage Studios」而從騰訊獲得的 13.5 億美元（約 414 億新台幣）先來償還部分債務解決違約問題，以獲得更寬鬆的融資條件來「支持戰略雄心」，完成轉型。
並且 Ubisoft 也仍然指出，《刺客教條：暗影者》的表現超乎預期，與其他遊戲例如《虹彩六號：圍攻行動》、《全境封鎖2》一起替 Ubisoft 創造超過 5000 萬美元（約 15 億新台幣）的收益，第二季同比成長額達 39 %，共獲得逼近 5 億歐元（約 180 億新台幣）收益，Ubisoft 也預期第三季的收益大約會超過 3 億歐元（約 10 億新台幣）。
同時，《刺客教條：幻象》也突破千萬玩家里程碑，免費 DLC 的評價也非常好。Ubisoft 的 CEO Yves Guillemot 也透露，稱目前他們也已經在生成式 AI 開發遊戲領域取得巨大的進展，並且很有信心在「AI 遊戲開發」領域取得領先，而未來 Ubisoft 也將調整營運模式，未來將以新的「Creative Houses」模式繼續帶來新作品，只是這些改變玩家們買不買單，可能就要看 Ubisoft 是否能用新遊戲贏回玩家們的信心了。
其他人也在看
新壽董事會通過北士科T17、T18地上權解約 權利金44.02億元
輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，新壽董事會今天宣布，通過與北市府合意解約，市府應給付先前支出的權利金與相關成本等，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為新台幣44.02億元。北市府表示，雙方已完成簽署合意解約協議，將會同塗銷地上權登記。台北市副市長李四川說，待正式收回土地，將依輝達需求進行都市計畫變更，同時審查投資計畫書，最快明年農曆年前與輝達簽約。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
線上遊戲平台暗藏危機！歐洲刑警組織曝犯罪組織會潛入聊天室將兒童「武器化」犯駭人罪行！
到了現在，全球網際網路已經非常發達，也讓《Roblox》等線上遊戲平台能夠持續吸引許多青少年與兒童進入遊戲遊玩。因此，對於這些線上遊戲平台的監管就更為重要，許多執法機構也都在開始探索如何更有效的管理線上遊戲平台，以更全面的保護兒童。最近歐洲刑警組織（Europol）的執行董事 Catherine De Bolle 就語出驚人的表示，稱現在國外的犯罪網路甚至會透過線上遊戲平台來招募兒童，將招募進組織的兒童變成武器、甚至要學習如何折磨、殺死他人。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
《熱門族群》蘋果在中國逆轉勝 台鏈Q4吃香
【時報-台北電】蘋果iPhone 17系列一雪前恥，在中國大陸市場拿下佳績，在追單效應下，未來將持續貢獻台廠供應鏈第四季營收，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等主要蘋概股，都會是受惠對象。 2024年蘋果iPhone 16在中國大陸市場慘遭滑鐵盧，首度實施優惠措施吸引買氣。原本預期今年消費性電子商品回溫速度慢，iPhone 17銷售恐遇阻礙，但iPhone 17在中國大陸市場逆勢翻轉，10月銷量年增37％，每四台新機中，就有一台iPhone 17。 iPhone 17規格升級、加量不加價，螢幕和記憶體都有顯著升級。同一時間，陸系手機廠並沒有推出令人驚艷的產品，因此讓消費者再度回歸蘋果陣營。 華爾街看好iPhone 17在中國大陸和北美市場的銷售佳績，以及對明年大改款iPhone 18與最強折疊機的預期，將蘋果目標價大幅提升到320美元。 在蘋概股中，法人最看好台積電，因為2026年蘋果A20晶片就將採用台積電2奈米製程，雖然法人預估一片晶圓要價約3萬美元，蘋果仍包下近半數產能。另外，光學大廠大立光也要為iPhone 18開發可變光圈鏡頭。 第一金投顧董事長黃時報資訊 ・ 22 小時前
「兩歲兒童」獨自跨省徒步106公里！陸機器人創金氏世界紀錄
大陸上海智元機器人「遠征A2」成功創下人形機器人行走最遠距離的金氏世界紀錄。11月10日夜間至13日清晨，這台機器人完成了從大陸蘇州金雞湖到上海外灘的跨省行走挑戰，全程行走距離達106.286公里，在經歷56個小時、15次電池更換後，成功刷新全球人形機器人行走距離紀錄。中天新聞網 ・ 20 小時前
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良
WhatsApp 重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情Yahoo Tech ・ 21 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 1 天前
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。中央社 ・ 6 小時前
簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 21 小時前
《通網股》中華電三大AI應用 助攻防救災智慧化
【時報記者王逸芯台北報導】為展現我國防災科技成果，內政部消防署日前舉辦「災害防救科技成果展」，以「攜手共精進、防災更韌性」為主題，邀集產官學界共同參與。中華電（2412）作為政府推動防救災智慧化的重要夥伴，本次展出三大智慧防災技術與應用，展現其在災害科技上的前瞻布局與落地成果。 中華電在防災教育方面運用 5G 專網與 VR 技術打造「智慧防災教育整合系統」，透過訓練課程與情境模組將八大訓練項目數位化。消防車與救護車駕駛模擬訓練、跨域兵棋推演與影像整合平台等應用，提供高擬真、多人協作的沉浸式訓練環境，有助提升災前教育與災中應變效率，成為智慧化防災教育的新標竿。 在防災通報方面，中華電協助消防署建置「防救災訊息服務平台」，提供地震速報、劇烈天候、疏散避難、水庫放水、土石流警戒等多類災害訊息推播。平台整合細胞廣播（CBS）、區域簡訊（LBS）、電視、廣播、數位看板、電話、傳真等多元通報渠道，並支援電視台頻道切換與跑馬燈顯示，確保災情資訊能快速傳遞至民眾。系統同時提供 Widget 與電子報訂閱功能，提升民眾互動參與度，建立國家級災防資訊整合與推播機制。 在避難決策支援方面，中華電導入生成式時報資訊 ・ 3 小時前
噓聲、衝突、嘲諷聲中 COP30混亂收場
（中央社巴西貝倫22日綜合外電報導）從嘲諷他國如孩子般貪心、噓聲表達對梵蒂岡不滿，到長達1小時的中斷，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）在混亂中結束，暴露出與會方極大的分歧。中央社 ・ 2 小時前
《政治》共機擾台 16架次越中線 韓國受惠 陸團遊日少8成
【時報-台北電】日方「台灣有事」發言引發中日關係緊張，賴清德總統日前大啖日本壽司料理力挺日本，大陸解放軍也對東部外海加強軍事恫嚇。國防部近日公布的中共機艦動態資訊顯示，解放軍以「聯合戰備警巡」之名進行規模演練，光是20日就有共機16架次逾越海峽中線，甚至多架直接深入我西南空域。 國防部自20日上午6時至21日上午6時止，共偵獲共機29架次、共艦7艘次在我周邊活動；其中，高達16架次逾越海峽中線進入我北部、中部以及西南部；從區域圖來看，特別是在西南空域尤為深入。 國防部說明，自20日下午15時10分至18時40分，於台灣北部空域偵獲輔戰機計2架次；另外，海峽中線西側自昨日8時25分至19時35分，偵獲主、輔戰機及無人機共計26架次，其中16架逾越海峽中線進入我西北空域及深入我西南空域；另一方面，更外圍的西南空域，自昨日15時15分至18時20分止，偵獲輔戰機計1架次。 而路透引述消息人士和郵輪時刻表報導，由於陸日陷入外交爭端，大陸郵輪業者連忙避開日本港口，反而刺激了韓國旅遊需求。像郵輪愛達．魔都號原定12月造訪日本福岡、佐世保、長崎三站，最新時刻表卻顯示將跳過日本，並在濟州島逗留31至5時報資訊 ・ 1 天前
《國際經濟》陸客不來！日本經損上看12億美元
【時報-台北電】日本首相高市早苗涉台言論使中日關係急凍，中國日前建議公民避免前往日本旅行，掀起旅遊退訂潮。研究機構估計，中日爭端恐使日本到年底前損失約12億美元的旅遊消費，衝擊旅遊業。 香港經濟日報引述China Trading Desk數據顯示，自中國提醒公民避免前往日本以來，12月底前，原先安排從中國前往日本的144萬個行程中，取消率高達30％。其中，約70％是由於近期出發的航班被取消或延誤，卻沒有出現新的預訂。另據大陸央視報導，赴日旅遊出現了「退訂寒潮」，已有超過54萬張飛往日本的機票被取消。 該機構指出，根據中國遊客每月估計消費逾9億美元，以及銀聯和其他金融服務公司有關中國人海外消費的數據估算，日本的消費至少減少5億美元，且規模可能升至12億美元。 China Trading Desk執行長Subramania Bhatt表示，來自中國的需求對日本造成非常劇烈的衝擊，中日爭端的後果可能與以往外交緊張時期有所不同，中方立場明顯比近年來更強硬。 最新傳出中國國際航空將從11月底到明年3月期間減少往返日本的航班，包括春節長假期的航班。中國國際航空表示，因無法安排飛機所致。 中國觀光客時報資訊 ・ 1 天前
超擬真FPS《Unrecord》還活著！畫面根本現實影片，開發者終於曝最新進度
使用 Unreal Engine 5 在 2022 年因為一段預告而爆紅的超擬真戰術 FPS《Unrecord》，由法國獨立遊戲開發者 Alexandre Spindler 成立的團隊 DRAMA 正在製作中。但《Unrecord》從今年 6 月在 Discord 公開最後消息後便陷入沈寂，讓許多期待的玩家擔心開發進度是否停擺。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前
索尼遊戲在Steam狂賺12億美元！但數據曝警訊：玩家對PS大作開始膩了？
索尼（Sony）日前才被爆料，將重回 PlayStation 獨佔為主，但很快的就被 PlayStation 官方人員闢謠，更確認 PC 移植速度一直在加快，未來新遊戲最快 6 個月就會登上 PC。而最近有第三方報告指出，索尼靠著第一、第二方遊戲移植到 PC 平台賺到淨收入 12 億美元，不過也有許多玩家已經感到「膩了」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
〈熱門股〉Gogolook拓防詐市場有成 逆勢周漲9%
〈熱門股〉Gogolook 拓防詐市場有成 逆勢周漲 9%鉅亨網 ・ 1 天前
技術化為偶像基石！YAGOO談當年轉型：粉絲要的不是VR，而是「角色互動」
知名虛擬偶像品牌 hololive，近幾年除了日本以外，在全球的影響力也越來越巨大，到處都能看到 hololive 的影子，各種合作活動、週邊商品、卡牌遊戲獲得無數粉絲的喜愛。而近日，hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO），在外媒專訪時回顧了公司從 VR 技術新創轉型為如今的 VTuber 巨頭的歷程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前
陸服直購、國際服變轉蛋？《燕雲十六聲》課金3倍價差讓玩家怒吼：被韭菜割
開放世界武俠新作《燕雲十六聲》（Where Winds Meet）在 11 月 15 日正式登上 Steam 推出國際服，然而不久後卻引發了關於營運方針上的爭議。許多玩國際版的玩家發現，同樣一套造型所獲得的方式居然和中國服完全不同，且價格居然還貴了 3 倍，由於存在巨大的落差，導致歐美社群出現許多不滿聲浪，質疑官方對不同地區的玩家有嚴重的差別待遇。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
《SD鋼彈G世代永恆》營收大賺又拿年度遊戲！成萬代新金雞母連官方都驚訝
萬代手遊《SD鋼彈G世代永恆》自推出以來表現亮眼，根據營收數據報告，遊戲發售 5 個月全球累計收入達到 295 億日圓，相當於超過 2 億美元，成為該系列銷售成績最佳的作品。這款遊戲不僅在既有的鋼彈粉絲群中獲得好評，更透過手機平台吸引了大量年輕新世代玩家加入，這個成績連官方團隊都感到驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
新入手Switch 2電池2小時就沒電正常嗎？教你用「官方認證」方法解決
Nintendo Switch 2 推出後，部分玩家發現掌機模式下的電池續航時間似乎不太理想，有些人反映玩小遊戲只能撐 2 小時左右，甚至什麼都不做也會快速耗電。不過別擔心，這個問題其實有解決方法。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前