Ubisoft延後財報真相曝光是「會計問題」？《刺客教條 暗影者》表現仍意外超標

日前，遊戲大廠 Ubisoft 在上月拆分完旗下業務，成立與騰訊合作的新子公司「Vantage Studios」後宣布暫時停止股票交易與財報發布也延期，引起許多討論，更有內部員工出來爆料，稱 Ubisoft 正在進行收購談判。而目前 Ubisoft 已經在昨（21）天開始恢復交易，Ubisoft 也發布聲明解釋，稱之所以延期財報是因為「會計問題」，並且也在終於公布的財報中揭露，《刺客教條：暗影者》等遊戲讓 Ubisoft 在第二季的獲利「超乎預期」，淨成長額達 39 %。

(Credit:Ubisoft)

廣告 廣告

綜合外媒報導，根據路透社掌握的消息，Ubisoft 的財務主管 Frederick Duguet 表示，之所以延後財報發布是因為新的審計小組要求重新認列今年才年的商業合作資金，新的計算方式不會將商業合作的收入一次入帳，而是隨著商業合作的服務使用逐步確認，這會讓 Ubisoft 違反貸款契約中的槓桿契約比率，淨負債與核心利潤比例超過 1.5 上限，債務過多。

而對此，Ubisoft 表示將會用他們透過與騰訊成立新子公司「Vantage Studios」而從騰訊獲得的 13.5 億美元（約 414 億新台幣）先來償還部分債務解決違約問題，以獲得更寬鬆的融資條件來「支持戰略雄心」，完成轉型。

並且 Ubisoft 也仍然指出，《刺客教條：暗影者》的表現超乎預期，與其他遊戲例如《虹彩六號：圍攻行動》、《全境封鎖2》一起替 Ubisoft 創造超過 5000 萬美元（約 15 億新台幣）的收益，第二季同比成長額達 39 %，共獲得逼近 5 億歐元（約 180 億新台幣）收益，Ubisoft 也預期第三季的收益大約會超過 3 億歐元（約 10 億新台幣）。

(Credit:Ubisoft)

同時，《刺客教條：幻象》也突破千萬玩家里程碑，免費 DLC 的評價也非常好。Ubisoft 的 CEO Yves Guillemot 也透露，稱目前他們也已經在生成式 AI 開發遊戲領域取得巨大的進展，並且很有信心在「AI 遊戲開發」領域取得領先，而未來 Ubisoft 也將調整營運模式，未來將以新的「Creative Houses」模式繼續帶來新作品，只是這些改變玩家們買不買單，可能就要看 Ubisoft 是否能用新遊戲贏回玩家們的信心了。