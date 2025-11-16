Yahoo奇摩遊戲編輯部

Ubisoft本來其實有《縱橫諜海》續作計畫？前開發者曝高層喜歡服務型遊戲才取消轉向《極惡戰線》

去年可以說是遊戲市場上的即時服務遊戲最不順利的一年，Sony 的《星鳴特攻》在上市兩週後光速宣告失敗，退款並關服、遊戲大廠 Ubisoft 的《極惡戰線》在 5 月底推出後玩家人數卻開始下降，營運半年之後也宣布在今年 6 月關閉遊戲伺服器，畫上句點。而現在有曾經參與《極惡戰線》開發工作的開發者就跳出來爆料，稱其實 Ubisoft 原本要做的是旗下潛行諜戰老 IP《縱橫諜海》暌違 12 年的續作，只是後來 Ubisoft 叫停這件事，決定轉向服務型遊戲開發才有了《極惡戰線》。

(Credit:Ubisoft)
(Credit:Ubisoft)
綜合外媒報導，曾在 Ubisoft 舊金山工作室任職後來也有協助《極惡戰線》開發工作，後來離開公司成為 Adhoc Studios 聯合創辦人的 Nick Herman 近日接受了彭博社訪問，談到當時《極惡戰線》開發的幕後工作時，Nick Herman 表示他們本來其實要做的並不是《極惡戰線》，而是另一個 Ubisoft 經典戰術潛行 IP《縱橫諜海》系列的新作品，「我對於讓它重獲新生很興奮，我覺得我們能講一個很棒、讓粉絲喜愛的故事！」

不過，Nick Herman 談到，幾個月之後 Ubisoft 的高層開始干涉遊戲開發工作，並且希望能推出可以更新很多年的服務型遊戲，也希望這款《縱橫諜海》續作做成服務型遊戲。Nick Herman 就表示：「我們嘗試過了，他們讓我們做一款劇情導向的服務型遊戲，我們試著讓這件事成立。」，只是後來他們也明瞭，Ubisoft 高層似乎對這款《縱橫諜海》續作沒興趣了，「前六個月去上班很興奮，因為我們以為能做出一些很棒的東西，然後會意識到，我們在乎的他們已經不在乎了。」，Nick Herman 無奈地說。最後這個專案經過不斷改變，最後就變成了《極惡戰線》。

而對此，《極惡戰線》的遊戲製作人 Mark Rubin 也回應，他的確取消了一款遊戲的開發轉向《極惡戰線》，但並不是《縱橫諜海》：「我到 Ubisoft 時他們已經開發一個遊戲專案一年了，那款遊戲也非常有野心，但不是一款《縱橫諜海》遊戲。我後來取消了那款遊戲，並讓團隊想做的遊戲點子，後來我們就堅持做一款對戰射擊遊戲了。」，不過 Mark Rubin 也指出，或許《縱橫諜海》的續作開發工作是在他到公司前，大約 2017 年時進行的，但在他 2019 年來到了 Ubisoft 之前，這款經典 IP 的續作就已經沒了。

