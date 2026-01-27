Ubisoft股價暴跌怪DEI？前日本分部員工反駁：根本是陰謀論找替最羊

最近 Ubisoft 公司大規模重組，多款遊戲項目取消，股價跌回 20 多年前的價格引起各界討論，網路上不少聲音都把矛頭指向 DEI（多元、公平與共融）政策。而對此，曾在 Ubisoft 大阪工作室擔任遊戲設計師的下田賢佑，公開反駁這些說法。

Ubisoft大阪工作室在 2024 年12月遭到關閉。（圖源：刺客教條:暗影者）

下田賢佑對於把股價下跌歸咎於 DEI 的言論感到相當震驚，他在個人 X（推特）上直言，這些說法是都是謠言。下田賢佑強調，在他任職期間，DEI 政策是有幫助的，主要是改善開發環境，並向南美、中東市場的擴張…等。而許多人認為的行銷與創意方面的凋零，更多原因是「大型企業的通病」，由於員工離職率低，導致資深和領導階層的人才，缺少線上、手遊或免費遊玩遊戲開發經驗的新鮮人才。

加上 Ubisoft 是一間法國公司，在法國外設立分公司並建構全球開發體制時，也會遇到跨國企業特有的管理問題。假如 Ubisoft 只採信網路上的陰謀論，把 DEI 推進派當成替罪羔羊，那麼這家公司才是真的完蛋了。