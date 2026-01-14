Ubisoft製作人再拋「4A」定義！稱《刺客教條：暗影者》與《幻象》皆屬此列

Ubisoft 對遊戲 2A、3A 甚至 4A 的定義再次引起討論，事件起因於 Ubisoft Sofia 工作室製作人 Krasimira Yakovlieva，她在個人 LinkedIn 個人履歷上更新，將《刺客教條：幻象》形容為首款原生於 iPhone 和 iPad 上的 4A 級作品；《刺客教條：暗影者》則是 macOS 上的次世代的 4A 級遊戲。雖然該製作人在隨後刪除敘述，但相關內容卻已經在網路上瘋傳掀起熱議。

Ubisoft 過去就曾用過 4A 一詞。（圖源：Assassin's Creed）

這並不是 Ubisoft 第一次使用「4A」這個術語來形容自家產品。早在《怒海戰記》發售前，Ubisoft 就曾公開宣稱該作是超越傳統 3A 規模的「4A 級遊戲」，但該作上市後的表現和評價不如預期理想，導致該說法在當時就引起不少爭議和嘲諷。

有趣的是，《刺客教條：幻象》最初的開發定位其實是《刺客教條：維京紀元》後一款衍生作品，所以在遊戲地圖與規模都比過去還要小，如今卻被製作人冠上「4A」的標籤。

許多玩家認為 Ubisoft 自己頻繁使用的「4A」標籤沒有說服力，更有玩家戲稱這多出來的「A」可能只是單純的行銷話術，或者是反映在股價與開發週期上而非遊戲品質與銷量。甚至開玩笑：「什麼意思。A 越多遊戲就越糟糕嗎？」、「我們都知道 A 越多，遊戲就越糟糕。」、「A 越多，痛苦的聲音就越長，AAAAAA」