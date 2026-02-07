Ubisoft重組後不只叫停6款遊戲？《刺客教條》多人遊戲被爆成又一款喊卡專案

自從法國遊戲巨頭 Ubisoft 上個月宣布重組計劃之後，迎來股價暴跌、大幅裁員 3600 人，加上推行自動離職政策而讓員工們感到非常不滿，對管理層失去信任等問題，簡直讓這間遊戲巨頭陷入了前所未有的動盪，甚至還有員工跳出來表示將會醞釀罷工逼執行長 Yves Guillemot 退位。而現在，更雪上加霜的是，在之前宣布取消包括《波斯王子：時之砂》在內的 6 部遊戲專案開發後，Ubisoft 似乎又喊停了另一部《刺客教條》多人遊戲的開發工作。

(Credit:Ubisoft)

廣告 廣告

事實上，早在 2024 年時 Ubisoft 就被爆料，對《刺客教條》這個旗下的經典 IP 寄予厚望，在這 5 年內推出 10 款《刺客教條》遊戲。而這其中，就有一款當時代號為《刺客教條 Incvictus》的多人遊戲。不過，綜合外媒報導，這個多人遊戲後來似乎變成了《刺客教條：聯盟（AC League）》，本來預計以《刺客教條：暗影者》的 DLC 形式推出，與在《刺客教條：大革命》時期的多人合作遊戲一樣，四個玩家要操控各自的角色一起合作完成任務。

本來，Ubisoft 預計《刺客教條：聯盟》能成為未來《刺客教條》系列的多人遊戲標竿，但後來卻開始檢討這個模式可能不太適合作為《刺客教條：暗影者》的 DLC，才決定要將其獨立出來，改成基於《刺客教條：暗影者》世界觀的獨立作品，並且預計於今年 5 月開始進行封測。不過，這一切卻看不到了，因為《刺客教條：聯盟》專案在 Ubisoft 宣布重組過後也變成了公司動盪的受害者，開發團隊被告知專案停止開發。

而值得關注的是，未來《刺客教條》系列將劃歸 Ubisoft 與騰訊合作成立的子公司 Vantage Studios 所有，因此《刺客教條：聯盟》這個胎死腹中的多人遊戲專案未來是否能重新回歸，或許就得要看騰訊願不願意支持《刺客教條》多人遊戲的這個想法了。