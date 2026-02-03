Ubisoft開除13年資深老將，疑因批評高層決策、CEO兒子靠爸

Ubisoft 資深開發者 David Michaud-Cromp 在公司服務超過 13 年，曾參與《刺客教條》等多款知名遊戲製作，最近卻因為公開批評公司的「重返辦公室」政策先是遭到停職，隨後證實已被正式解雇。Michaud-Cromp 在個人 LinkedIn 頁面上證實，自己被 Ubisoft 解僱 ，並強調：「這並不是我的決定」他表示不願多談內部細節。

Ubisoft 最近進行重組，解僱了大量員工。（示意圖，圖源：Getty Images）

事件的導火線源於 Ubisoft 近期宣布的大規模重組計畫，其中包含強制要求全體員工每週需進辦公室 5 天。而 Michaud-Cromp 不只在社群平台上質疑公司聲稱「為了促進協作」的理由是在把大家當傻瓜，表示大家都知道 Ubisoft 想要讓恢復每週 5 天回辦公室的原因。

甚至外媒 Insider Gaming 更收到知情人士爆料的 Ubisoft 內部通訊截圖。Michaud-Cromp 直接在內部批評公司高層執著於投資失敗的服務型遊戲、關閉工作室、重返辦公室政策，甚至直指執行長 Yves Guillemot 沒有多少經驗的兒子 Charlie Guillemot，能掌管和騰訊合資的新工作室 Vantage Studios，完全是憑藉裙帶關係，痛批高層決策錯誤連連卻坐擁高薪，最終苦果都是由基層員工承擔。想要改變，應該從降低高層開始下手，否則一切都不會改變。

針對這起解雇風波，Ubisoft 發言人在向外媒 Kotaku 的回應中表示，公司絕對不會因為員工「以尊重的態度分享意見」就把他們解雇。官方聲明指出，所有員工每年都會簽署一份行為準則，該準則規範了關於安全與尊重的共同期望。只要出現違規行為，公司就會根據情節的性質和嚴重程度採取相應的懲處措施。