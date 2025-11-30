Ubisoft宣布推出名為「Teammates」的全新遊戲原型專案，展示利用生成式AI技術，讓遊戲中的NPC隊友不僅能聽懂自然語言的語音指令，還能理解視覺上下文 (visual context)。此計畫是建立在2024年Ubisoft與NVIDIA合作展示的「Neo NPCs」技術基礎之上，但互動複雜度更進一步，目前已由「數百名玩家」進行封閉測試。

Ubisoft展示「Teammates」AI遊戲原型，讓玩家「用語音」指揮隊友、AI還能看懂玩家視線

聽得懂戰術、看得到掩體：AI隊友具備視覺感知

雖然被定義為「實驗性研究專案」，但Teammates具備完整的第一人稱射擊 (FPS) 玩法概念。玩家扮演反烏托邦未來的反抗軍成員，需指揮AI隊友潛入敵營營救夥伴。

廣告 廣告

專案中設計了三位獨特的AI角色：

• Jaspar：一位AI助理，不僅知曉遊戲內的背景故事 (Lore)，甚至具備「打破第四面牆」的能力，可即時調整遊戲設定，並且負責引導玩家進行新手教學 (Onboarding) 。

• Pablo與Sofia：遊戲內實體存在的機器人角色，能聽從玩家指揮進行戰鬥。

而最關鍵的突破，在於AI的「視覺感知」 (visual awareness)。當玩家下達「躲在那個桶子後面」的指令時，AI角色便會分析玩家視線所看的方向，並且據此移動到正確的位置進行掩護。

實驗多元性格：「壞貓與好男孩」

為了讓互動更生動，Ubisoft也嘗試賦予AI不同的性格設定。雖然目前的AI角色被形容為有點「過於健談」 (overly chatty)，但官方正在實驗讓玩家選擇不同的性格組合，例如一個名為「壞貓與好男孩」 (Bad Cat and Good Boy)的選項，將能直接改變角色表達與回應的方式。

Ubisoft數據與AI總監Rémi Labory表示：「玩家的輸入能即時塑造角色的反應，這是傳統開發方式無法實現的。」

技術已相容Ubisoft旗下主流引擎，未來或導入3A大作

雖然Teammates目前僅是原型，但其底層技術的應用潛力巨大。Ubisoft暗示，為此專案開發的AI中介軟體 (middleware)，已經可以相容於旗下的Snowdrop (全境封鎖、阿凡達) 與 Anvil (刺客教條) 兩大遊戲引擎。

意味這套能理解語音與視覺情境的AI隊友系統，未來極有可能被正式導入Ubisoft旗下3A級遊戲大作中，藉此改變單人遊戲的互動體驗。

更多Mashdigi.com報導：

美國專利局發布新指南：生成式AI僅是「工具」、非「發明人」，人類貢獻才是關鍵

Google Nano Banana Pro免費生成額度縮水！每日僅限2張、Gemini 3 Pro也受波及

蘋果節慶短片《A Critter Carol》，全程以iPhone 17 Pro拍攝、手工木偶擔綱主角演繹意想不到的友情