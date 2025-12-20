Ubisoft稍早確認已與亞馬遜達成協議，收購其旗下的MOBA新作《March of Giants》，以及負責開發該遊戲的工作室團隊，不僅意味Ubisoft將更深入佈局MOBA類型遊戲市場，也代表著一群曾打造《虹彩六號：圍攻行動》的傳奇開發者將重返老東家。

Ubisoft接手亞馬遜MOBA新作《March of Giants》，《虹彩六號：圍攻行動》開發班底重返老東家

繞了一圈還是回娘家？《虹彩六號：圍攻行動》老將回歸

這次交易最引人注目的，莫過於開發團隊的動向。《March of Giants》是由Amazon Games Montreal工作室開發，該工作室成立於5年前，其創辦人暨遊戲創意總監Xavier Marquis，正是當年一手打造Ubisoft招牌射擊遊戲《虹彩六號：圍攻行動》 (Rainbow Six Siege)的核心人物。

隨著這次收購，Xavier Marquis與多名前Ubisoft員工將帶著他們的新作「回娘家」。根據協議內容，雖然遊戲歸Ubisoft所有，但亞馬遜仍將保有合作關係，未來將負責利用其Twitch平台協助推廣這款遊戲。

什麼是《March of Giants》？

這款原定由亞馬遜發行的免費遊玩 (Free-to-play) 遊戲，最早在今年8月公開，並且於9月進行封閉Alpha測試。

不同於傳統MOBA的英雄對戰，《March of Giants》主打4v4的宏大戰場。

• 扮演巨人：玩家將控制巨大的戰爭指揮官 (Giants)。

• 帶兵遣將：除了操作主角，還需指揮成千上萬的士兵進攻敵方巨人，同時防禦對手的小兵。

• 戰場工事：玩家可部署名為「Battleworks」的增援設施，如戰壕、坦克與碉堡來改變戰局。

Ubisoft表示，下一波大型更新將包含新巨人、擴充的競技模式與基礎系統，預計在2026年展開新一輪測試。

分析觀點：亞馬遜止損、Ubisoft豪賭MOBA市場

筆者認為，這筆交易對雙方來說都是各取所需。對於亞馬遜而言，雖然《New World》與代理的《Lost Ark》取得不錯成績，但在自研項目的控管上顯然還在調整步伐，將這款還在早期的MOBA轉手，保留Twitch行銷權，是一種相對低風險的策略。

而對Ubisoft來說，儘管《For Honor》已具備部分MOBA元素，但他們始終缺乏一款能正面挑戰《英雄聯盟》 (League of Legends)或《Dota 2》的純種MOBA遊戲產品。買下《March of Giants》不僅是收購一款遊戲，更是為了買回Xavier Marquis這支擅長營運「長線服務型遊戲」 (Live Service)的開發團隊。

只是在目前MOBA市場已被兩大巨頭瓜分的情況下，Ubisoft這步棋能否奏效，仍有待2026年的測試表現來驗證。

