針對上週無預警延後公布半年財報，並且確認停牌一事，Ubisoft稍早終於公布其2025-26財年上半年的業績表現結果，更證實延後公布財報與騰訊 (Tencent) 即將完成交易的「會計問題」有關。而隨著財報內容公布，Ubisoft也已向泛歐交易所 (Euronext) 申請恢復其股票交易。

Ubisoft財報延後主因會計調整，確認騰訊11.6億歐元投資將到位、加速Vantage Studios發展

營收認列調整致違反債務協定，騰訊資金成及時雨

根據Ubisoft的說明，公司被迫重編其FY2024-25財年的帳目，主要涉及該期間內一筆合作夥伴銷售的營收認列問題。

Ubisoft指出，依據目前採用的立場，導致一項於FY2025-26第二季簽署的合作夥伴關係，未能被認列在IFRS15營收項目內。這直接導致公司在2025年9月30日時，未能遵守某些現有融資協議中的「槓桿契約比率」 (leverage covenant ratio)規範。

不過，Ubisoft說明與騰訊的交易預計將在「未來幾天內」完成。這筆高達11.6億歐元 (約13.6億美元) 的投資，預期將協助公司償還未償債務。

加速Vantage Studios佈局，騰訊持股25%

交易完成後，雙方合作將進一步「加速」新子公司Vantage Studios的發展，而騰訊將持有該工作室25%股份 。

Vantage Studios未來將負責Ubisoft旗下最重要的三大IP資產，包含：《刺客教條》 (Assassin’s Creed)、《極地戰嚎》 (Far Cry)，以及《虹彩六號》 (Rainbow Six)。

財報表現：淨預訂額增 39%，《刺客教條：暗影》將登Nintendo Switch 2

在業績方面，Ubisoft 報告本季淨預訂額為4.91億歐元 (約 5.64 億美元)，相比去年同期增長39% 。

官方特別提到，《刺客教條：暗影》 (Assassin’s Creed Shadows)在本季表現優於預期，這可能歸功於夏季推出的「新遊戲+」 (New Game+)模式。此外，Ubisoft也確認該作將於下個月移植登陸Nintendo Switch 2平台。

