Ubisoft突然宣布停牌、延後發布半年報，引發私有化或出售揣測
Ubisoft的營運狀況似乎正陷入一陣迷霧之中，這家法國遊戲發行商稍早突然宣布，將延後公布其半年財報，並且已要求泛歐交易所 (Euronext) 暫停其股票交易。
在原定週四舉行的投資者電話會議之前，Ubisoft宣布延後公布其半年財報內容，同時僅對外表示其股票從11月14日起暫停交易，直到「未來幾天內」財報正式公布為止。
營運顛簸，停牌引發聯想
近年來，Ubisoft的發展可謂顛簸不斷，除了多款遊戲銷量未達預期外，還經歷了工作室關閉、裁員縮編，以及內部的性騷擾醜聞等風波。
雖然延後財報有時可能涉及會計問題，但「暫停交易」這個大動作，通常預示著可能有重大消息即將宣布，例如公司出售，或是重新轉為私有化 (private entity) 。不過，Ubisoft方面並未作任何回應。
騰訊收購與Vantage Studios新子公司傳聞
事實上，去年底便有報導指稱Ubisoft創辦人Guillemot家族正尋求與騰訊 (Tencent) 合作，將公司私有化。雖然該計畫尚未正式落實，但Ubisoft今年在騰訊的投資協助下，成立了一家名為Vantage Studios的新子公司。
Vantage Studios目前已接手監管Ubisoft旗下最重要的三大IP：《刺客教條》 (Assassin's Creed)、《極地戰嚎》 (Far Cry)，以及《虹彩六號》 (Rainbow Six)。此次突發的停牌與財報延後，是否意味著私有化進程有了重大突破，抑或是公司面臨更嚴峻的財務挑戰，仍有待官方後續說明。
更多Mashdigi.com報導：
傳Airbnb測試整合Instacart雜貨代購服務，入住前3週可預訂、房東代收歸位可獲25美元補貼
Uber推出「Send a Ride」功能，讓用戶輕鬆為親友預付車資、同步新增滑雪專車與名人賀卡
其他人也在看
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
諾貝爾大師示警，美股AI行情已「瘋狂」，七雄占標普市值逾三成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，財訊快報 ・ 1 天前
〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日
美股週四 (13 日) 暗夜降臨，科技股殺聲隆隆，投資人對未來利率政策的預期轉弱，聯準會 12 月降息機率跌破 50%，加劇主要指數跌勢。鉅亨網 ・ 1 天前
熱門股／鴻海法說會後 新目標價曝光
鴻海（2317）12日公布第三季優於預期的財報，受惠於毛利率改善與業外收益增加，並表示 AI 伺服器將持續推動 2026 年營運成長。目標價方面，凱基給出 340 元，兆豐 310 元，永豐 303 元，國票 290 元。投資風險包括全球需求走弱、台幣升值、電動車訂單不振與關稅衝擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
威京小沈陷司法、寶佳乘勢出擊 中工經營權之戰全面升溫
中華工程（中工）近期陷入經營權攻防，寶佳集團旗下堡新投資自10月底以來在短時間內大舉買進中工股票，持股突破一成，引發市場對「非合意併購」的聯想。中工批評此舉為「禿鷹式掠奪」，並向主管機關喊話調查資金來源；董事長周志明更致信全體員工，強調這場爭奪戰牽動中工70多年基業，呼籲內部團結一致、守住經營主導權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
快訊／美股持續血洗？開盤「眾科技巨頭幾乎全跌」
雖然美國政府停擺危機暫時告一段落，但日前聯準會（Fed）放鷹，加上關鍵經濟數據發布不確定性極大，還有輝達及其他人工智慧（AI）明星股下跌，上個交易日美股大盤慘烈，科技股估值過高的擔憂情緒在本次交易日是否會蔓延？今（14）日美股開盤，輝達、超微、台積電ADR等科技個股，幾乎沒有一檔股價走揚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
抽中一張賺75萬！興櫃股王鴻勁下周一新股申購…成本逾149萬元
下周有2檔台股紅包抽籤要來了！其中興櫃股王半導體IC廠鴻勁（7769）最受市場矚目。於下周一17日展開初上市公開申購，11/19截止，若相較市價2250元估算，最高抽中1張可望賺近75萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
巨熊來襲！經濟數據前景不明 美股、台指期盤後全暴跌
即時中心／林耿郁報導美國聯準會降息不確定性增加，美股今天收黑。道瓊工業指數下跌797.60點，跌幅1.65%,收47457點；標普500指數下跌113.43點，跌幅1.66%；那史達克指數下跌536.10點，跌幅2.29%，收22870點。費半重摔263.39點，跌幅3.72%，收6818點。民視財經網 ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 14 小時前
目標價喊上65元！大摩讚旺宏「比想像中還強」、緯創GB300飆至1.5萬櫃 中信按讚「遭低估ETF等級標的」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI浪潮席捲台股，不只新創與晶圓巨頭受益，連傳統半導體與代工大廠也搭上新一輪成長列車。其中旺宏與緯創的後勢最被外資點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海成最大賺錢贏家？微軟「零水量怪獸級」AI基地全面上線 數十萬顆GPU開吼、美國擴廠動作被看穿
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導微軟在美國打造的兩座超大規模AI資料中心，近日悄悄全面啟動，外界也因此意外揭開一場橫跨GPU、液冷、AIWAN以及供應鏈版圖...FTNN新聞網 ・ 1 天前