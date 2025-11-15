Ubisoft的營運狀況似乎正陷入一陣迷霧之中，這家法國遊戲發行商稍早突然宣布，將延後公布其半年財報，並且已要求泛歐交易所 (Euronext) 暫停其股票交易。

Ubisoft突然宣布停牌、延後發布半年報，引發私有化或出售揣測

在原定週四舉行的投資者電話會議之前，Ubisoft宣布延後公布其半年財報內容，同時僅對外表示其股票從11月14日起暫停交易，直到「未來幾天內」財報正式公布為止。

營運顛簸，停牌引發聯想

近年來，Ubisoft的發展可謂顛簸不斷，除了多款遊戲銷量未達預期外，還經歷了工作室關閉、裁員縮編，以及內部的性騷擾醜聞等風波。

雖然延後財報有時可能涉及會計問題，但「暫停交易」這個大動作，通常預示著可能有重大消息即將宣布，例如公司出售，或是重新轉為私有化 (private entity) 。不過，Ubisoft方面並未作任何回應。

騰訊收購與Vantage Studios新子公司傳聞

事實上，去年底便有報導指稱Ubisoft創辦人Guillemot家族正尋求與騰訊 (Tencent) 合作，將公司私有化。雖然該計畫尚未正式落實，但Ubisoft今年在騰訊的投資協助下，成立了一家名為Vantage Studios的新子公司。

Vantage Studios目前已接手監管Ubisoft旗下最重要的三大IP：《刺客教條》 (Assassin's Creed)、《極地戰嚎》 (Far Cry)，以及《虹彩六號》 (Rainbow Six)。此次突發的停牌與財報延後，是否意味著私有化進程有了重大突破，抑或是公司面臨更嚴峻的財務挑戰，仍有待官方後續說明。

