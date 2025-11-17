UBL大專棒球聯賽新賽季開打 公開一級11/25臺東揭幕

114學年度大專棒球聯賽（UBL）即將點燃戰火，今天（17日）舉行開賽記者會。最受矚目的公開一級預賽將於11月25日起在臺東及高雄展開，複賽將移師嘉義市立棒球場進行。

114學年度大專棒球聯賽（UBL）即將點燃戰火，今天（17日）舉行開賽記者會。最受矚目的公開一級預賽將於11月25日起在臺東及高雄展開，複賽將移師嘉義市立棒球場進行。經過預賽與複賽的激烈角逐後，冠軍賽將於明（115）年1月23日在新北市三重棒球場決出最終冠軍。

運動部次長洪志昌表示，大專棒球聯賽從85學年度創辦至今已邁入第30屆，今年共有96所學校、121支隊伍、約3,700名選手參賽，預計舉行超過450場比賽。聯賽不僅希望擴大運動人口、發掘優秀人才，提升學生體適能與運動技術，更透過公開一級賽呈現高水準競技。UBL同時是新世代球員的重要搖籃，像樂天桃猿的林立選手，就是從大專棒球起步，最終站上國際舞臺，成為世界12強冠軍隊成員。期盼未來有更多青年選手從UBL舞臺脫穎而出，為臺灣棒球注入活力，並在國際賽場展現實力。

大專體總王淑音會長指出，作為學生棒球最高層級賽事，UBL致力透過比賽傳遞正向力量。本學年度以「Let's Play A Game(again)再一次」作為新賽季精神，每場比賽都是累積經驗、挑戰自我的過程。王淑音會長鼓勵所有參賽者，即使遇到挫折，也要勇敢向前，將每一次比賽經驗視為成長養分，攜手迎接新賽季。

2025臺灣大賽冠軍、樂天桃猿隊長林立曾參加三年大專棒球聯賽，並帶領國立體育大學在103學年度奪冠。他勉勵現場學弟勇於迎接挑戰，強調唯有不斷突破自我，才能帶領球隊邁向巔峰。此外，上學年度各組冠軍球隊代表也分享奪冠心情及訓練甘苦，指出賽前的持續磨練與團隊合作，不僅提升個人能力，也為未來奠定競爭力，只要持續努力，就能在適合的舞臺發光發熱，展現自我價值。

公開一級賽事將於11月25日開打，16支球隊將進行單循環預賽，先後在臺東及高雄展開較量；複賽則在嘉義市立棒球場舉行，8強球隊採單循環制；決賽移師至新北市三重棒球場。複賽及決賽將提供全程直播，邀請全國球迷鎖定MOMO TV及 OSSUTV，共同關注UBL大專棒球聯賽，為選手加油。

